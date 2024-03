4 receitas de panqueca sem glúten

Aprenda a preparar opções deliciosas para quem não consome esse composto de proteínas

Panqueca de banana e aveia Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock

Com a crescente conscientização sobre os potenciais impactos negativos do glúten na saúde de quem possui alguma reação ao consumo, muitas pessoas estão buscando alternativas livres dessa proteína encontrada em diversos alimentos. Os problemas relacionados a ela podem variar desde desconforto gastrointestinal até sintomas mais graves e debilitantes.

Por isso, confira 4 receitas deliciosas de panquecas sem glúten para inserir no cardápio!

Panqueca de banana e aveia

Ingredientes

1 banana madura

1/2 xícara de chá de aveia em flocos (certifique-se de usar aveia sem glúten)

1 ovo

1/2 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de mel

1 pitada de canela

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a banana até obter uma mistura homogênea. Adicione a aveia, o ovo, o fermento em pó, o mel e a canela. Misture bem e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.

Panqueca de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de quinoa

2 ovos

1 xícara de chá de leite de amêndoa

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por aproximadamente de 2 minutos de cada lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida..

Panqueca de espinafre Imagem: Tanee | Shutterstock

Panqueca de espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre fresco picado

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de amêndoa

1 colher de chá de fermento em pó

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma liquidificador, bata o espinafre e os ovos até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de amêndoa, o fermento em pó, o suco do limão, o sal e a pimenta-do-reino, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.

Panqueca de coco e limão

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de coco

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite de coco

Raspa e suco de 1 limão

1 colher de chá de fermento em pó

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.