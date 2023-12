4 receitas de pernil assado para a ceia de Natal

Aprenda a preparar opções saborosas desse clássico prato para surpreender a família

Pernil simples Imagem: gkrphoto | Shutterstock

A ceia de Natal é um momento especial para reunir a família, trocar presentes e apreciar uma deliciosa refeição. Para isso, é importante pensar em um cardápio que agrade a todos os gostos, e um clássico que não pode faltar é o pernil. Essa carne de porco pode ser preparada de diferentes formas e combinada a diversos ingredientes para incrementar o sabor. Por isso, selecionamos 4 receitas de pernil para você preparar e deixar a sua ceia ainda mais gostosa. Confira!

Pernil assado simples

Ingredientes

3 kg de pernil suíno

6 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

Suco de 4 limões

1/2 xícara de chá de mostarda

1/2 maço de cheiro-verde

Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o pernil e faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Reserve. Em um liquidificador, coloque o alho, a cebola, o suco de limão, a mostarda, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma pasta. Após, espalhe a mistura sobre o pernil e cubra com um plástico filme. Leve à geladeira por 6 horas.

Em seguida, retire o pernil da geladeira e deixe em temperatura ambiente. Unte uma assadeira com óleo, coloque o pernil, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Retire o papel e asse por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Pernil assado com molho de abacaxi

Ingredientes

Pernil

4 kg de pernil suíno desossado

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

descascado e cortado em pedaços 1/2 xícara de chá de vinho branco

3 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua

6 dentes de alho descascados e amassados

3 folhas de louro

3 cravos-da-índia

1 canela em pau

5 grãos de pimenta-do-reino

2 colheres de sopa de sal

Azeite a gosto

Molho

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 1/2 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

1/2 abacaxi descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo

Pernil

Em um liquidificador, coloque o abacaxi e o vinho branco e bata até obter uma consistência lisa. Reserve. Em uma assadeira, coloque o pernil, as cebolas, o alho, as folhas de louro, os cravos-da-índia, a canela e os grãos de pimenta-do-reino. Regue o pernil com metade do suco de abacaxi reservado, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas, virando a carne para todos os lados absorverem o suco. Após, retire o pernil da geladeira e deixe em temperatura ambiente.

Transfira o pernil, a cebola e o alho para uma assadeira, descarte a canela, as folhas de louro, os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e reserve o suco de abacaxi. Seque o pernil com um papel-toalha e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Tempere com sal e regue com azeite. Cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 3 horas e 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio, acrescente as rodelas de abacaxi, aumente a temperatura para 240ºC e leve novamente ao forno até a pele ficar crocante.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 3 minutos. Junte o mel e a farinha de trigo e mexa por 3 minutos. Regue a mistura com o restante do suco de abacaxi e misture bem. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, depois que começar a ferver. Em seguida, desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue o pernil com o molho e sirva em seguida.

Pernil com batata Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

Pernil assado com batata

Ingredientes

1 kg pernil suíno

5 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

5 colheres de sopa de azeite

1 maço de alecrim picado

10 batatas descascadas e cortadas em rodelas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, o caldo de carne, o azeite, o alecrim e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque o pernil e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Passe a mistura reservada sobre o pernil, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, retire o plástico, cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura alta por 1 hora. Após, acrescente as batatas e leve ao forno por mais 1 hora. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

Pernil assado com cerveja

Ingredientes

Pernil

2 kg de pernil suíno desossado

100 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 100 g de ameixa-preta sem caroço

Molho

269 ml de cerveja

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sobremesa de sal

Modo de preparo

Molho

Em um liquidificador, coloque a cerveja, a cebola, o alho, o açúcar e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Pernil

Em uma assadeira, coloque o pernil e faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Regue o pernil com o molho e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 6 horas. Após, retire da geladeira e deixe em temperatura ambiente. Recheie os furos do pernil com bacon e ameixa. Cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Em seguida, retire o papel-alumínio e asse por mais 1 hora. Sirva em seguida.