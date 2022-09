4 receitas de quibe vegano para fazer em casa

Aprenda a preparar pratos simples e práticos sem ingredientes de origem animal

Quibe tradicional vegano Imagem: Shutterstock

O quibe vegano é um prato versátil. Isso porque ele pode ser preparado com diversos tipos de vegetais para ficar mais saboroso. Simples de preparar, ele pode ser servido como prato principal ou, até mesmo, aperitivo. A seguir, confira receitas de quibe vegano!

Quibe tradicional

Ingredientes

500 g de trigo para quibe

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 ml de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de soja

1 batata cozida e amassada

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe de molho por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato e coloque o trigo e a proteína de soja em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Modele os quibes e coloque-os em uma forma. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de trigo para quibe

1/2 cebola picada

1 dente alho picado

1/2 tomate picado em cubos pequenos

1 folha de louro

1 pitada de sal

1 xícara de chá de hortelã

Pimenta-do-reino moída, tahine, cheiro-verde e cominho a gosto

Água

Azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira a lentilha para uma panela, coloque a folha de louro e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a lentilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato.

No liquidificador, coloque metade da lentilha cozida, o tomate, a cebola, o alho, o tahine, o hortelã, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o cominho e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, junte o trigo hidratado e o restante da lentilha e misture bem. Modele o quibe, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de cenoura

Ingredientes

3 xícaras de chá de trigo para quibe

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 tomate cortado em cubos

1 cenoura ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã a gosto

1 fio de azeite

Água

Azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o tomate, o hortelã, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha a massa em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora

Ingredientes

Quibe

3 xícaras de chá de abóbora cabotiá cozida e picada

cozida e picada 1 xícara de chá de trigo para quibe

1/5 de xícara de chá de água quente

3 dentes de alho amassados

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água morna para hidratar

Azeite para untar

Recheio

250 g de tofu

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de polvilho azedo

Sal a gosto

Modo de preparo

Quibe

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 15 minutos. Depois, esprema em um pano de prato e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abóbora e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Acrescente o trigo para quibe hidratado e misture bem até obter uma massa homogênea. Espalhe metade do quibe sobre uma assadeira untada com azeite e reserve.

Recheio

No liquidificador, coloque o tofu, o azeite e a água e bata até obter um creme. Acrescente o polvilho azedo e bata novamente para misturar. Transfira o creme para uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até ficar grosso, sempre mexendo. Desligue o fogo, adicione o suco de limão e o sal e misture bem. Despeje o recheio sobre o quibe e espalhe. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 220°C por 35 minutos. Sirva em seguida.