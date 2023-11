4 receitas de sobremesas práticas e deliciosas

Aprenda a preparar opções fáceis e saborosas para deixar todos com água na boca

Quindim Imagem: Dalton Bermejo Wang | Shutterstock

Comer um delicioso doce após a refeição é um dos prazeres que boa parte dos brasileiros aprecia. No entanto, com a correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo para preparar uma sobremesa, o que leva muitas pessoas a recorrerem às opções industrializadas.

Porém, se você é fã das sobremesas caseiras e deseja economizar, existem receitas que são simples de fazer e ficam prontas em poucos minutos, tudo isso para facilitar o seu dia a dia. A seguir, selecionamos 4 delas para você preparar em casa e saciar a vontade de comer doce mesmo nos dias corridos. Veja!

Quindim

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga sem sal

8 gemas de ovo peneiradas

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as gemas, a manteiga, o açúcar e o coco ralado e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e, em banho-maria, leve ao fogo médio para cozinhar até o quindim ficar firme. Retire do fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Banana grelhada com laranja

Ingredientes

50 g de manteiga

2 xícaras de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de suco de laranja

Casca de 1/2 laranja cortada em tiras

6 bananas-prata descascadas e cortadas ao meio

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o açúcar e misture bem. Reduza o fogo e cozinhe até obter uma textura caramelizada. Aos poucos, acrescente o suco de laranja e as cascas, pela borda da frigideira, tomando cuidado para o caramelo não espirrar. Misture com uma colher de pau e, por último, junte as bananas. Cozinhe por 5 minutos, desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com sorvete.

Musse de limão Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Musse de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 ml de leite

Suco de 5 limões

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e o suco de limão e bata por 10 minutos. Após, distribua a mistura em taças para musse, salpique com as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.

Brigadeirão de nozes

Ingredientes

5 ovos

790 g de leite condensado

400 ml de leite

4 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de chá de nozes trituradas

1/5 de xícara de chá de nozes trituradas

Chocolate granulado para confeitar

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e o chocolate em pó e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture bem. Despeje a mistura sobre uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e decore com o chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.