4 receitas de sopas termogênicas para o outono

Aprenda a preparar opções gostosas e saudáveis para eliminar alguns quilos

Sopa de batata-doce com gengibre e pimenta Imagem: Sopa de batata-doce com gengibre e pimenta | Shutterstock

Os alimentos termogênicos são conhecidos por serem aliados de quem está de dieta e, durante o outono, são a combinação perfeita para se aquecer de forma saudável. Utilizados no preparo de sopas, eles favorecem a manutenção de uma dieta balanceada e ajudam quem deseja perder alguns quilos, pois, associados a uma vida saudável, promovem a queima de gordura.

“Para que [os alimentos termogênicos] façam efeito no organismo é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, alerta a nutricionista Roseli Rossi.

A seguir, confira 4 receitas de sopas deliciosas para você inserir no seu cardápio!

Sopa de batata-doce com gengibre e pimenta

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 pedaço de gengibre descascado e picado

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

1 xícara de chá de caldo de legumes natural

1 xícara de chá de água

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as batatas-doces, o gengibre, a pimenta-caiena, o caldo de legumes e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até as batatas amolecerem. Desligue o fogo, acrescente o sal e o coentro e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Sopa de gengibre com frango

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

1 peito de frango sem pele, sem osso, cozido e desfiado

1 pedaço gengibre descascado e picado

1 pimenta dedo-de-moça

1 cebola descascada e picada

1 dente alho descascado e amassado

1/2 colher de sopa salsinha picada

1/2 colher de sopa cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, o gengibre, a pimenta dedo-de-moça, a cebola e o alho e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Após, desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até triturar bem. Disponha a sopa novamente na panela, adicione o frango, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Sirva em seguida.

Sopa de alho (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Sopa de alho

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de dentes de alho descascados e amassados

1 1/2 l de leite desnatado quente

quente 3 gemas de ovos

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte metade do leite desnatado e misture bem. Reserve. Em um recipiente, coloque as gemas de ovo, a farinha de trigo e o restante do leite e misture bem. Despeje a mistura sobre o alho e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Por último, acrescente a salsinha e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de mandioca com pimenta

Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada

200 g de carne moída

300 ml de caldo de galinha natural

1 colher de sopa de açafrão

1 pimenta vermelha picada

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a mandioca e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Disponha a carne sobre a panela e refogue até secar. Acrescente o açafrão, o pimentão e a pimenta vermelha e misture bem. Despeje a mistura de mandioca sobre a panela, coloque o caldo de galinha e o sal e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.