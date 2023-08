4 receitas de sopinhas para iniciar a introdução alimentar do bebê

Aprenda a preparar opções deliciosas para incentivar a alimentação saudável

Sopinhas para bebês são ricas em nutrientes e vitaminas essenciais para as crianças durante o desenvolvimento Imagem: pamuk | Shutterstock

A alimentação dos bebês é uma das questões que mais preocupa os pais, principalmente durante o período da introdução alimentar. Depois dos 6 meses, fase em que os pais podem começar a inserir outros tipos de alimentos na rotina das crianças, é comum surgirem dúvidas sobre o que servir aos pequenos, mas uma boa alternativa para isso são as sopinhas, pois elas são gostosas, práticas de fazer e combinam ingredientes ricos em nutrientes para manter a saúde dos nenéns.

“[A alimentação dos bebês] deve conter nutrientes que complementem o leite materno, como arroz, raízes, feijão, carnes, ovos, frutas e verduras. Ela não deve conter clara de ovo, mel, produtos industrializados, sal, açúcar e óleo adicional”, recomenda a nutricionista Andressa Roehrig Volpe.

A seguir, confira 4 receitas de sopinhas para bebês saudáveis e saborosas!

Sopinha de batata com espinafre

Ingredientes

2 batatas descascadas e picadas

14 de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de arroz cozido

1 colher de sobremesa de azeite

Folhas de espinafre cortadas em tiras a gosto

cortadas em tiras a gosto Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ela murchar. Adicione o espinafre, mexa bem e cubra com água. Quando o legumes estiver macio, acrescente as batatas e o arroz. Misture bem e deixe cozinhar até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Sopinha de fubá e almeirão

Ingredientes

300 g de carne bovina cortada em pedaços pequenos

cortada em pedaços pequenos 1 cenoura descascada e picada

2 abobrinhas descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de couve picada

1 1/2 colher de sopa de salsa picada

1 1/2 xícara de chá de feijão cozido

1 /2 cebola descascada e ralada

3 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar até os ingredientes ficarem macios, praticamente desmanchando. Após, desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Sopas para bebês deve conter nutrientes que complementem o leite materno, como arroz, raízes e feijão (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock)

Sopinha de carne e couve-flor

Ingredientes

300 g de carne bovina cortada em pedaços pequenos

14 ramo de couve-flor

3 mandioquinhas descascadas e picadas

1 xícara de chá de alho-poró cortado em rodelas

1 12 colher de sopa de cebola descascada e ralada

de cebola descascada e ralada 2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de azeite

3 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, acrescente todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios, praticamente desmanchando. Após desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Sopinha de abóbora e espinafre

Ingredientes

1/4 de abóbora descascada e cortada em cubos pequenos

descascada e cortada em cubos pequenos 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de arroz cozido

1 colher de sopa de azeite

Folhas de espinafre cortadas em tiras a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora, o espinafre, a cebola, e o alho. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea, mas sem deixar que vire uma papa. Disponha a mistura novamente sobre a panela e leve ao fogo médio. Adicione o arroz e o azeite e mexa até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.