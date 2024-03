4 receitas de tortas fáceis e deliciosas para sobremesa

Aprenda a preparar opções práticas e irresistíveis para encantar família e amigos

Torta holandesa Imagem: Carol Araujo | Shutterstock

As tortas são sobremesas deliciosas e podem ser servidas em qualquer ocasião. Preparadas com base de biscoito, elas podem receber os mais variados sabores de recheios. Além disso, são ideais para quem deseja saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha. Por isso, selecionamos quatro receitas irresistíveis para você saborear no final de semana. Confira!

Torta holandesa

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito de maisena

1/2 xícara de chá de manteiga

200 g de biscoito com cobertura de chocolate

Recheio

395 g de leite condensado

3 gemas de ovo

1/5 de xícara de chá de leite

20 g de gelatina em pó sem sabor

5 colheres de sopa de água quente

3 claras de ovo

4 colheres de sopa de açúcar ​

​ 200 g de creme de leite

Cobertura

170 g de chocolate meio-amargo picado

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os biscoitos de maisena e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, acrescente a manteiga e misture até a massa ficar com textura de areia molhada. Cubra o fundo de uma forma com fundo removível com a massa e leve ao forno em temperatura média por 10 minutos. Após, desligue o forno, espere esfriar e disponha os biscoitos com cobertura de chocolate nas laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, as gemas de ovo e o leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água, mexa até dissolver. Adicione o creme reservado e misture para incorporar. Reserve.

Em uma panela, coloque as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 5 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, transfira a mistura para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Acrescente o creme de leite e o creme reservado e bata novamente por mais 5 minutos. Despeje o creme sobre a massa e leve à geladeira por 2 horas. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque o chocolate e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, coloque o recipiente sobre a água e deixe o chocolate derreter. Em seguida, desligue o fogo, adicione a manteiga ao chocolate e misture bem. Coloque a cobertura sobre a torta, desenforme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Torta de morango

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito wafer de morango

4 colheres de sopa de margarina

200 g de biscoito com cobertura de chocolate

Recheio

20 g de gelatina em pó sabor morango

1/2 xícara de chá de água quente

400 g de creme de leite

1 xícara de chá de morangos picados

Cobertura

4 colheres de sopa de açúcar

Morangos a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o biscoito wafer e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a margarina e mexa até a massa ficar com textura de areia molhada. Em seguida, cubra o fundo de uma forma removível com a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 12 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e disponha os biscoitos com cobertura de chocolate nas laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Adicione o creme de leite e os morangos e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa e leve à geladeira até firmar.

Cobertura

No liquidificador, coloque os morangos e o açúcar e bata até obter uma calda. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Em seguida, desenforme a torta, despeje a calda sobre ela e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Torta de limão Imagem: Edson de Souza Nascimento | Shutterstock

Torta de limão

Ingredientes

Massa

200 g de margarina

100 g de biscoitos de maisena

200 g de biscoito com recheio de limão

Recheio

850 g de leite condensado

Suco de 4 limões

400 g de creme de leite

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os biscoitos de maisena e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a margarina e misture até a massa ficar com textura de areia molhada. Cubra uma forma com fundo removível com a massa e leve ao forno em temperatura média por 12 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e disponha os biscoitos com recheio nas laterais. Reserve.

Recheio

No liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de limão e o creme de leite e bata até obter um creme consistente. Despeje sobre a massa, salpique com as raspas de limão e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Torta de chocolate e caramelo

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito de chocolate

4 colheres de sopa de manteiga

Recheio de caramelo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Recheio de chocolate

200 g de chocolate meio-amargo picado

1 xícara de chá de creme de leite

Cobertura

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os biscoitos de chocolate e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e mexa até a massa ficar com textura de areia molhada. Cubra o fundo de uma forma com fundo removível com a massa e leve ao freezer por 10 minutos para firmar. Reserve.

Recheios

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio, sem mexer, até formar um caramelo dourado. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e a manteiga e mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar e despeje sobre a massa já firme. Leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Em outro recipiente, coloque o chocolate e o creme de leite e leve ao micro-ondas por 30 segundos ou até o chocolate derreter. Misture bem até obter um creme liso. Despeje sobre a camada de caramelo e alise a superfície com uma espátula. Leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Polvilhe com o chocolate em pó sobre a torta para decorar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.