4 receitas diferentes de pé-de-moleque

Veja como preparar um dos doces mais famosos nas festas juninas

Pé-de-moleque com chocolate Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock

Nas festas juninas do Brasil, é impossível resistir ao pé-de-moleque. Com a mistura de amendoim torrado e açúcar caramelizado, esse doce tradicional conquista paladares há gerações. Uma das teorias sobre a origem diz que ele surgiu nas fazendas de cana-de-açúcar, durante o período colonial do Brasil, onde os trabalhadores misturavam o açúcar com amendoim para obter uma fonte de energia rápida.

Seja qual for a origem, o sabor irresistível e a combinação de doce e crocante fazem do pé-de-moleque uma verdadeira paixão nacional, proporcionando momentos de prazer e nostalgia para os brasileiros. Por isso, confira como preparar diferentes versões desse doce!

Pé-de-moleque com chocolate

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

200 g de chocolate

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o leite condensado e o amendoim torrado. Misture bem. Cozinhe a mistura em fogo médio, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela e ter a consistência de brigadeiro. Espalhe em uma forma untada com manteiga e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Corte o pé-de-moleque em pedaços e espalhe o chocolate derretido sobre ele. Deixe o chocolate endurecer antes de servir. Bom apetite!

Pé-de-moleque de paçoca

Ingredientes

2 xícaras de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

3 paçocas esfareladas

Manteiga para untar

Modo de Preparo

Em uma panela, misture o leite condensado e as paçocas esfareladas. Leve ao fogo baixo e mexa até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela. Adicione o amendoim torrado e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga. Deixe esfriar e corte em pedaços. Aproveite.

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock)

Pé-de-moleque com café

Ingredientes

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de café forte

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o açúcar mascavo, o café e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar dissolver completamente e a mistura ficar homogênea. Adicione o amendoim torrado e a essência de baunilha. Continue mexendo em fogo médio até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela, formando um caramelo. Retire do fogo e despeje a massa em uma forma retangular untada com manteiga. Alise a superfície com uma espátula e deixe esfriar completamente. Corte em pedaços e sirva.

Pé-de-moleque cremoso

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

200 g de creme de leite

Manteiga para untar

Modo de preparo