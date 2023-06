4 receitas doces para não sair da dieta

Aprenda a preparar sobremesas para comer sem prejudicar o emagrecimento

Pudim de chia Imagem: Miglena Boneva | Shutterstock

Até mesmo quem está de dieta, às vezes, sente vontade de comer doces. Logo, optar por opções mais saudáveis, leves e saborosas para adoçar o dia pode ser a solução. Por isso, confira abaixo algumas receitas que separamos especialmente para você!

Pudim de chia

Ingredientes

200 ml de leite de vegetal

3 colheres de sopa de chia

1 colher de sopa de mel

Morangos picados a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o leite vegetal e o mel e misture bem. Deixe na geladeira por 2 horas ou prepare na noite anterior. Na hora de servir, acrescente os morangos picados.

Doce de maçã com canela

Ingredientes

1 kg de maçã

Suco de 2 limões

Água

2 paus de canela

Modo de preparo

Descasque as maçãs, retire as sementes e pique-as em pedaços. Em uma panela, coloque as maçãs, a água, o suco de limão e a canela. Mexa bem e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 35 minutos, ou até que as maçãs fiquem macias. Desligue o fogo e retire os paus de canela. Com ajuda de um amassador de batatas, amasse o doce de maçã até que ele vire um purê. Deixe esfriar um pouco e sirva.

Biscoitos de banana com aveia (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Biscoitos de banana com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de banana amassada

amassada 1 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Óleo de coco sem sabor para untar

Modo de preparo

Em um refratário, coloque a banana amassada, a aveia em flocos, o óleo de coco, o fermento, a canela e misture bem até que a massa fique uniforme. Modele os biscoitos no formato de bolinha e amasse-os com um garfo. Em uma forma untada com um pouco de óleo de coco, disponha os biscoitos e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos.

Brigadeiro de tâmara com nozes e coco

Ingredientes

70 g de castanha-de-caju sem sal

60 g de nozes

1 colher de sopa de linhaça

70 g de tâmaras sem caroço

25 g de coco ralado gelado

Modo de preparo

No liquidificador, pulse a castanha-de-caju até que ela fique moída e reserve. Bata no liquidificador as nozes, a linhaça, as tâmaras e o coco ralado. Retire do liquidificador e modele no formato de bolinhas. Passe a massa na castanha-de-caju moída e sirva.