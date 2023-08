4 receitas especiais para os pais veganos

Aprenda a preparar pratos deliciosos, fáceis e sem ingredientes de origem animal

Conchiglione recheado com creme de espinafre Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock

Preparar uma deliciosa refeição para o Dia dos Pais é uma excelente maneira de agradar o seu paizão e demonstrar todo o seu amor por ele, principalmente se você é filho de patriarcas veganos. Isso porque, neste caso, algumas adaptações são necessárias para agradar ao paladar dos pais. E, nesse cenário, não faltam opções de receitas deliciosas e práticas de fazer, com ingredientes econômicos e fáceis de encontrar.

Confira a seguir 4 receitas de pratos veganos de dar água na boca para você surpreender o seu pai neste dia especial!

Conchiglione recheado com creme de espinafre

Ingredientes

25 conchas de conchiglioni de lentilha

3 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

4 xícaras de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras

1 xícara de chá de creme de castanha-de-caju

1 pitada de noz-moscada ralada

300 ml de molho de tomate

Sal a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre, tempere com sal e refogue por 5 minutos. Acrescente o creme de castanha-de-caju e misture bem. Desligue o fogo, acrescente a noz-moscada, misture e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as conchas de conchiglione e cozinhe até ficarem al dente. Com a ajuda de uma escumadeira, retire as conchas da panela e reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha o molho de tomate sobre ela e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Após, coloque os conchigliones sobre o molho, recheie com o creme de espinafre e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Palmito pupunha com creme de tofu

Ingredientes

500 g de pupunha descascada

200 g de tofu

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite a gosto

1 pitada de pimenta-caiena

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pupunhas ao meio no sentido vertical. Disponha sobre uma assadeira com papel-alumínio, tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, a água e o molho de soja e bata até obter um creme. Tempere com sal, pimenta-do-reino e pimenta-caiena e bata novamente para incorporar. Após, espalhe o creme de tofu sobre os palmitos e salpique com orégano e raspas de limão. Sirva em seguida.

Abóbora recheada (Imagem: Zulfiska | Shutterstock)

Abóbora recheada

Ingredientes

1 abóbora moranga

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de tomates picados

1 xícara de chá de palmitos picados

picados 1/2 xícara de chá de azeitonas picadas

2 colheres de sopa de aveia em flocos

120 ml de água

80 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para besuntar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, retire a tampa da abóbora e reserve. Com uma colher, retire a polpa, descarte as sementes e reserve. Após, salpique com sal e passe azeite por todo o interior da abóbora. Tampe-a, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C até ficar macia. Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os palmitos, os tomates, a polpa da abóbora e as azeitonas e refogue bem.

Em um recipiente à parte, coloque a aveia, cubra com água e misture bem. Despeje a mistura sobre a panela, acrescente o leite de coco e cozinhe até levantar fervura. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e salpique com cheiro-verde e reserve. Depois que a abóbora estiver macia, desligue o forno, retire o papel-alumínio e, com a ajuda de uma colher, coloque o recheio dentro dela. Tampe e leve novamente ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Curry de cogumelos com legumes

Ingredientes

100 g de cogumelos Paris fatiados

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

40 g de alho-poró fatiado

80 g de pimentão vermelho, verde e amarelo sem sementes e cortado em rodelas

80 g de vagem fatiada

80 g de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 colher de chá de sementes de coentro

200 ml de leite de coco

1 colher de café de curry

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de café de açafrão-da-terra

Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 colher de café de pimenta-caiena

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho, o alho-poró e doure. Junte os pimentões, a vagem e a abóbora e cozinhe até ficarem macios. Acrescente os cogumelos e as sementes de coentro e refogue até dourar. Reduza o fogo, coloque o leite de coco e os temperos e cozinhe por mais 2 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.