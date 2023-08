4 receitas fáceis e saborosas para o jantar

Aprenda a preparar pratos incríveis em poucos minutos

Omelete de espinafre com muçarela Imagem: Liliya Kandrashevich | shutterstock

Com a correria do dia a dia, por vezes, fica difícil preparar refeições mais elaboradas. Contudo, existem diversos pratos que podem ser feitos em poucos minutos para você ter uma alimentação completa, deliciosa e sem pular as refeições. E o mais incrível: a maioria deles pode ser preparada com ingredientes nutritivos, que ajudam a manter o corpo saudável. Por isso, confira, a seguir, 4 receitas simples e irresistíveis para o jantar.

Omelete de espinafre com muçarela

Ingredientes​

150 g de queijo muçarela picado

3 ovos

100 g de folhas de espinafre cozidas

cozidas Sal, azeite e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Adicione o sal e o orégano e misture bem. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, despeje os ovos sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo, acrescente as folhas de espinafre e o queijo muçarela. Salpique com orégano e sal. Dobre a omelete ao meio e sirva em seguida.

Arroz com nozes

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

2 xícaras de chá de arroz

5 1/2 xícaras de chá de caldo de galinha fervente

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o arroz e o caldo de galinha e misture bem. Tempere com sal e cozinhe até o caldo de galinha secar completamente. Após, junte as nozes e a uva-passa e mexa para incorporar. Desligue o fogo, salpique com salsinha e sirva em seguida.

Tomate recheado com ricota (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Tomate recheado com ricota

Ingredientes

2 tomates grandes

grandes 8 colheres de sopa de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar​

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem os tomates, corte a tampa superior e retire delicadamente as sementes. Reserve. Em um recipiente, coloque a ricota e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Tempere com salsinha, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Recheie os tomates com a mistura, de forma a ultrapassar um pouco a borda. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bacalhau na panela de pressão

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgado

6 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

6 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 20 ml de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

Sal a gosto

​Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as cebolas, preenchendo todo o fundo da panela. Por cima, coloque as rodelas de batata e acrescente o bacalhau. Adicione o alho e regue com azeite. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.