4 receitas fit com frango para o pós-treino

Opções saborosas, práticas e saudáveis para ajudar a aumentar a massa muscular

Hambúrguer de Frango Imagem: Timolina | Shutterstock

Adotar um estilo de vida equilibrado é uma escolha que traz diversos benefícios à saúde física e mental. Compreender a importância de uma alimentação saudável pode ser um divisor de águas quando falamos sobre condicionamento. Associada a uma rotina de exercícios bem planejada, uma dieta adequada potencializa os resultados físicos, promove uma recuperação mais eficiente e ajuda a prevenir lesões.

Nesse contexto, o frango desempenha um papel crucial. Sendo uma excelente fonte de proteínas magras, fornece os aminoácidos necessários para a reparação e o crescimento muscular após o treino. Além disso, é rico em nutrientes como vitaminas do complexo B e minerais essenciais, contribuindo para a saúde geral do organismo.

A seguir, confira 5 receitas fit com frango para o pós-treino!

Hambúrguer de frango

Ingredientes

500 g de filé de frango moído

1 cebola ralada

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango moído, a cebola ralada, o ovo, a farinha grão-de-bico e o sal. Em seguida, leve para descansar na geladeira por cerca de 10 minutos. Faça bolinhas nas mãos e molde no formato de hambúrguer. Unte uma forma com óleo de coco, coloque os hambúrgueres e leve ao forno preaquecido a 180ºC até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salada.

Frango crocante fit

Ingredientes

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 maço de brócolis cozido e picado

Palitos de madeira

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

5 filés de frango

Para empanar

1 xícara de chá de aveia em flocos regulares

1/2 xícara de chá de gergelim

1 1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1 clara

Modo de preparo

Em uma panela, refogue o alho no azeite e acrescente o brócolis picado, mexendo por 3 minutos em fogo médio. Junte a aveia, o queijo cottage, o sal e a pimenta até obter uma massa e reserve. Corte cada filé de frango, abrindo-o no sentido horizontal e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada um com a massa. Para fechá-los, use palitos de madeira.

Para empanar

Misture a aveia, o gergelim, o sal e a pimenta em um recipiente. Passe os filés na clara batida com um garfo e, em seguida, na mistura de aveia. Coloque-os em um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 40 minutos. Vire na metade do tempo ou quando a superfície estiver levemente dourada e crocante. Retire do fogo e sirva.

Estrogonofe de frango com biomassa de banana-verde (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Estrogonofe de frango com biomassa de banana-verde

Ingredientes

400 g de peito de frango cortado cubos

1 pitada de sal

Suco de 1 limão

2 tomates maduros sem sementes

100 ml de água

1 colher de sopa de azeite extravirgem

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pitada de páprica-doce

1 xícara de chá de biomassa de banana-verde

1 xícara de chá de cogumelos paris cortados em lâminas

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com o sal e o limão 30 minutos antes do preparo e reserve. No liquidificador, bata os tomates com a água até adquirir consistência de molho e reserve. Em uma panela, fogo baixo, refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente o frango reservado e os cogumelos e mexa.

Quando o frango dourar levemente, acrescente a páprica e mexa um pouco mais. Acrescente os tomates batidos e deixe ferver por 5 minutos. Acrescente a biomassa de banana-verde, mexa e deixe em fogo baixo por mais 10 minutos. Quando o molho ficar mais consistente, acrescente a salsinha. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango à parmegiana saudável

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite para pincelar

4 castanhas-do-pará trituradas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate fresco

1 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Tempere os filés com o limão, o sal e a pimenta. Pincele o azeite e polvilhe com a castanha-do-pará. Forre uma assadeira com papel-alumínio e coloque os filés. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até dourar. Retire do forno, coloque o orégano e regue com o molho de tomate. Sirva em seguida.