4 receitas fit para os dias frios

Aprenda a preparar opções saudáveis e deliciosas para manter a dieta nessa época do ano

Sopa de brócolis com couve-flor Imagem: Dani Vincek | Shutterstock

Durante os dias frios, a procura por pratos quentes aumenta e, consequentemente, os preços dos deliveries também, principalmente no setor de comidas fitness, que exige um preparo minucioso com alimentos saudáveis. Para evitar gastos extras e manter a dieta em dia, a solução é preparar uma deliciosa refeição em casa, e o que não falta são opções. A seguir, confira 5 receitas fit para inserir no seu dia a dia e espantar o frio!

Sopa de brócolis com couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

3 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de óleo de coco

5 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

600 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte os floretes de brócolis e couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Mingau de mamão com banana

Ingredientes

4 colheres de sopa de aveia

400 ml de leite desnatado

Polpa de 1 mamão amassada

1 banana descascada e amassada

1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a aveia e o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Cozinhe por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione o mamão e a banana e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Adoce com o açúcar de coco e sirva em seguida.

Chocolate quente proteico (Imagem: jcomp | Freepik)

Chocolate quente proteico

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de whey protein de chocolate

de chocolate 1 colher de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de leite de soja

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o whey protein, o açúcar de coco e o cacau em pó e misture bem. Após, leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o chocolate quente em uma xícara e sirva em seguida.

Creme de cebola com inhame

Ingredientes

4 cebolas descascadas e picadas

2 inhames descascados e picados

descascados e picados 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

700 ml de água

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade das cebolas e o alho e doure. Acrescente o vinho e refogue até que ele evapore. Junte o inhame, cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que o legume fique macio. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em uma panela com azeite, refogue a cebola restante e acrescente o creme reservado. Misture bem e deixe aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha picada.