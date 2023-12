4 receitas fit sem glúten

Aprenda a preparar opções fáceis, saborosas e saudáveis para consumir antes ou após o treino

Salmão assado com ervas Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

O glúten é um tipo de proteína presente na composição de farinhas e cereais, como a farinha de trigo. Esses ingredientes são utilizados em boa parte das receitas, no entanto, isso não significa que não podem ser substituídos. Pessoas com doença celíaca ou que desejam substituir a farinha de trigo por outro ingrediente, podem fazer isso de maneira saudável e saborosa. Claro, sempre com a orientação de um especialista.

“Caso um indivíduo queira retirar o glúten, a lactose ou qualquer outro tipo de nutriente da alimentação, o recomendado é buscar um nutricionista para que ele faça as devidas substituições, evitando que o organismo tenha algum tipo de déficit”, recomenda o especialista em nutrição Ricardo Zanuto.

A seguir, confira 4 receitas sem glúten deliciosas para você incluir na dieta!

Salmão assado com ervas

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha, coentro e manjericão picado a gosto

Suco de 1 limão

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, a salsinha, o coentro, o manjericão, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture até incorporar. Após, unte uma assadeira com óleo de coco e disponha os filés de salmão sobre ela. Regue com a mistura de ervas e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

3 maçãs picadas com casca e sem sementes

4 ovos

100 ml de óleo de coco

2 colheres de chá de canela em pó

3 xícaras de chá de aveia em flocos

10 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 pitada de sal

3 colheres de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, a canela, o óleo, o sal e os ovos e bata bem. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, acrescente o restante dos ingredientes secos. Mexa até obter uma consistência homogênea e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de milho. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha de frango Imagem: RoYam | Shutterstock

Empadinha de frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de azeite

1 ovo

1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 200 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal, azeite, salsinha e cebolinha picada a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, o azeite, o sal e o ovo e misture bem. Aos poucos, acrescente a água e mexa até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o peito de frango, a salsinha, a cebolinha e o sal e refogue por mais 10 minutos. Reserve.

Unte formas para empadinha com óleo de coco enfarinhe com farinha de arroz. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa de uma das partes, disponha sobre a forminha e preencha o fundo e as laterais. Após, recheie as empadas com o frango e tampe com o restante da massa. Finalize pincelando com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de polvilho azedo

4 colheres de sopa de óleo de coco

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite integral

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de óleo de coco para untar

250 g de molho de tomate para regar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes picado

1 colher de sopa de páprica defumada

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes ( exceto o molho de tomate) e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre ela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione o frango e refogue até dourar. Acrescente o tomate, a páprica e a salsinha e mexa para incorporar. Em seguida, desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Finalize regando com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido em temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.