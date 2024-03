4 receitas fitness para celebrar a Páscoa  

Chef ensina opções práticas, deliciosas e nutritivas

Ceviche de manga Imagem: Thiago Ribeiro

Na iminência da celebração da Páscoa, uma data carregada de simbolismos e tradições enraizadas, surge o convite irresistível para reunir-se em torno da mesa e compartilhar momentos de alegria e gratidão. Neste contexto de renovação e reflexão, Thiago Ribeiro, chef da Copra Alimentos, apresenta 4 receitas saudáveis e saborosas, cuidadosamente elaboradas para enriquecer as festividades.

Confira o passo a passo e entregue-se ao prazer de celebrar a data com uma experiência culinária única.

Ceviche de manga

Ingredientes

Polpa de 2 cocos verdes cortadas em tiras

2 colheres de sopa de shoyo de coco

1 colher de sopa de óleo de coco concentrado (TCM)

1/2 manga madura cortada em cubos

Suco de 1 limão

Suco de 1/2 laranja

1/4 cebola roxa cortada em tiras

1/2 pimenta-dedo-de-moça sem sementes picada

Sal a gosto

Coentro ou salsinha fresca a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o coco, a manga e os sucos. Junte o sal, a cebola, a pimenta e o coentro ou salsinha. Despeje o shoyo de coco e o óleo de coco. Misture e deixe na geladeira por 2 horas antes de servir.

Ovo de palha italiana

Ingredientes

200 ml de leite de coco tradicional

150 ml de calda de chocolate

1 xícara de chá de chocolate meio amargo picado

1 colher de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga de coco

1/2 pacote de biscoito tipo maisena

Leite de coco em pó a gosto para decorar

Modo de preparo

Coloque o leite de coco tradicional, o chocolate picado, a calda de chocolate, o chocolate em pó e a manteiga de coco em uma panela. Misture em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até obter um creme liso. Desligue e deixe esfriar por completo. Quebre as bolachas em pedaços grosseiros e reserve. Em uma travessa, faça camadas de brigadeiro e bolachas, finalizando com a camada de brigadeiro. Salpique o leite de coco por cima para decorar. Leve à geladeira até o momento de servir

Lascas choco protein

Ingredientes

200 g de chocolate 70%

60 g de Whey protein

30 g de coco ralado em lascas

100 g de castanhas quebradas

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate e misture com o whey protein. Espalhe a mistura de chocolate sobre uma forma com papel-manteiga, salpique as castanhas e as lascas de coco. Leve para gelar. Quando estiver firme, quebre e guarde as lascas na geladeira.

Batatalhoada Imagem: Thiago Ribeiro

Batatalhoada

Ingredientes

2 cebolas roxas

6 batatas inglesas

inglesas 3 pimentões verdes e vermelhos

½ xícara de chá de azeitonas

⅓ de xícara de chá de manteiga de coco

200 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de shoyu de coco

Alecrim seco e pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo

Comece fatiando os ingredientes. Ao fatiar as batatas, tempere com sal e shoyu de coco e deixe marinar por alguns minutos. Corte os pimentões e as cebolas em fatias finas. Em um refratário, intercale as fatias de batata, pimentões e as cebolas, montando camadas. Adicione as azeitonas de maneira uniforme e coloque a manteiga de coco derretida. Salpique com alecrim, sal e pimenta calabresa. Leve ao fogo preaquecido a 220°C por aproximadamente 30 minutos ou até que as batatas estejam macias.

Dica: substitua as batatas inglesas por rodelas de palmito.

Por Gabriella Lopes