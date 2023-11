4 receitas incríveis da culinária baiana

Veja como preparar pratos que representam a alma vibrante e acolhedora do povo da Bahia

Camarão à baiana Imagem: Priscilla Martins Ph | Shutterstock

A culinária baiana é um tesouro gastronômico do Brasil, celebrada por sua riqueza de sabores e influências culturais profundas. O que torna a cozinha da Bahia tão especial é a fusão única de ingredientes locais e técnicas culinárias oriundas de diferentes culturas, como africanas, indígenas e europeias. Os pratos típicos da Bahia são uma festa de aromas e sabores intensos, resultado da combinação de especiarias como azeite de dendê, pimentas, coentro, leite de coco e outros condimentos regionais.

A seguir, confira como preparar algumas receitas da culinária baiana!

Camarão à baiana

Ingredientes

1 kg de camarão

1 kg de tomate cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite

Leite de coco a gosto

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Retire as cascas e as tripas dos camarões. Em seguida, lave-os em água corrente. Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e cheiro-verde. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, depois, coloque os camarões e refogue até dourar. Em seguida, acrescente o tomate e cozinhe até que forme um molho consistente. Junte o leite de coco, tampe a panela e cozinhe por mais 10 minutos. Após, desligue o fogo, adicione o azeite de dendê, acerte a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva a seguir.

Lambreta

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de azeite

3 kg de lambreta (marisco)

Sal a gosto

4 xícaras de chá de água

Suco de 2 limões

2 tomates cortados em pedaços

em pedaços 1 cebola picada

1/2 xícara de chá de coentro picado

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a cebola, o suco de limão, o sal e os tomates. Refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Após esse período, adicione o coentro, a água e a lambreta. Tampe a panela e ferva até todas as conchas da lambreta abrirem. Desligue o fogo e, com o auxílio de uma escumadeira, retire as lambretas e sirva-as com o caldo que ficou na panela.

Moqueca de peixe Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Moqueca de peixe

Ingredientes

1 1/2 kg de pescada-branca cortada em postas

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de óleo

2 cebolas picadas

2 maços de cebolinha picados

1 maço de coentro picado

2 tomates picados em cubos

3 pimentões vermelhos cortados em rodelas

2 xícaras de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o óleo, o azeite, a cebola, a cebolinha e o tomate e reserve. Em outro recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão, leve-o à geladeira por 1 hora. Após esse período, retire o peixe da geladeira. Em uma panela, faça uma camada com os temperos misturados e, por cima, disponha as postas do peixe. Cubra-os com as rodelas de pimentão, acrescente o leite de coco e leve ao fogo baixo por 15 minutos. Para finalizar, desligue o fogo, salpique o coentro e sirva a seguir.

Xinxim de galinha

Ingredientes

2 kg de galinha cortada em pedaços

Suco de 5 limões

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo de soja

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de galinha com suco de limão e deixe-os descansar por 5 minutos. Em uma panela, aqueça o óleo de soja em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente os pedaços de galinha e tempere-os com sal. Cubra com água e deixe cozinhar por 20 minutos.

Após esse período, adicione as folhas de hortelã e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e, com o auxílio de uma concha, retire o caldo da panela e o transfira para outra. Leve a panela com o caldo ao fogo médio e despeje a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre. Cozinhe o caldo por 5 minutos, mexendo para não empelotar. Desligue o fogo e sirva o caldo com a galinha.