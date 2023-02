4 receitas leves e econômicas com carne moída

Aprenda a preparar pratos deliciosos e simples para compor a refeição no dia a dia

Kafta Imagem: Shutterstock

A carne moída é um ingrediente econômico, saboroso e fácil de preparar. Rica em proteína, ferro e zinco, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, principalmente para quem deseja ganhar tempo na cozinha. Isso porque essa carne pode ser combinada a diferentes tipos de alimentos visando compor uma refeição leve e nutritiva. A seguir, confira 4 receitas saborosas para o dia a dia.

Kafta

Ingredientes

500 g de carne moída

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de pimenta síria

2 colheres de chá de sal

Palitos de churrasco

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, a salsinha, as folhas de hortelã, a cebola, o alho, a pimenta síria, o suco de limão, o sal e misture bem. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, pegue um pouco de carne e modele no palito de churrasco. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a kafta sobre ela e frite. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha com carne moída

Ingredientes

340 g de ervilha em conserva

1 pacote de lentilha seca

1 kg de carne moída

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, azeite, páprica e cheiro-verde a gosto

Água para deixar de molho e cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Após, transfira para uma panela, cubra com água, coloque a cenoura e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal e cheiro-verde e misture bem. Despeje a carne sobre a lentilha, junte a ervilha e a páprica e leve ao fogo médio até levantar fervura. Sirva em seguida.

Arroz de festa (Imagem: Shutterstock)

Arroz de festa

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

340 g de milho-verde em conserva

em conserva 500 g de carne moída

1 cenoura descascada e picada em cubos

340 g de ervilha em conserva

2 1/2 xícaras de chá de arroz

Sal, azeite e coentro a gosto

5 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o arroz. Cubra com água e cozinhe até o arroz ficar macio. Tempere com sal e coentro e sirva em seguida.

Pimentão recheado com carne moída

Ingredientes

2 cebolas descascadas e picadas

3 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de carne moída

150 g de azeitona picada

8 pimentões-verdes cortados ao meio sem sementes

cortados ao meio sem sementes Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e orégano a gosto

Azeite para untar e regar

Salsinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 15 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente as azeitonas e misture bem. Recheie os pimentões com a carne moída e coloque sobre uma assadeira untada com azeite. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.