4 receitas leves para fazer no forno

Confira como preparar opções práticas e irresistíveis em poucos minutos

Bolinhos de espinafre Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Os pratos leves são uma excelente opção para consumir uma deliciosa refeição sem pesar o estômago. Simples de fazer, eles ajudam na digestão e obtenção de nutrientes, uma vez que, normalmente, são preparados com legumes, ovos e frangos, alimentos ricos em vitaminas e proteínas essenciais para o organismo. E o melhor de tudo: também são uma alternativa para quem não tem muita experiência na cozinha. A seguir, confira 4 receitas leves e práticas para uma alimentação saborosa!

Bolinho de espinafre

Ingredientes

1 maço de espinafre lavado e picado

4 colheres de sopa farinha de aveia

1 ovo batido

2 colheres de sopa de leite desnatado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, os dentes de alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e acrescente o ovo, o leite desnatado, a farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates

1 pimentão-vermelho sem sementes e picado

300 g de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 4 batatas-doces roxas

Sal, páprica doce, salsinha e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione os dentes de alho, a cebola e doure. Junte o tomate, o pimentão e refogue até murchar. Acrescente o frango, o sal, a páprica doce, a salsinha, a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Reserve. Lave a batata-doce em água corrente e, com a ajuda de um garfo, faça furos por toda a casca. Embrulhe as batatas em um papel-alumínio, disponha-as sobre uma assadeira e leve-as ao forno preaquecido a 180°C até que fiquem macias. Retire-as do forno, espere esfriar e faça um corte no meio delas. Retire a polpa, recheie com o frango e sirva em seguida.

Omelete de forno (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)

Omelete de forno

Ingredientes

5 ovos

1/2 pimentão-vermelho sem sementes e picado

1 chuchu cozido, descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de farinha de aveia

4 tomates-cerejas cortados em rodelas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Sal, azeite, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o chuchu, o pimentão, o espinafre e cozinhe até as folhas de espinafre murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, a farinha de aveia e bata com a ajuda de um garfo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Acrescente os legumes aos ovos e misture bem. Disponha a mistura sobre uma assadeira untada com azeite, coloque os tomates e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno

Ingredientes

Arroz

1 xícara de chá de arroz integral

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Água quente para cozinhar

Recheio

1 peito de frango

1/2 cenoura descascada, cortada em cubos e cozida

1/2 tomate picado

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de milho-verde

1 xícara de chá de ervilha

4 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, os dentes de alho e doure. Junte o arroz e misture até ficar brilhante. Tempere com sal e mexa bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a cenoura, o tomate, 1 cebola e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e misture para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante da cebola, o alho e doure. Disponha o peito de frango sobre a panela e sele os dois lados. Cubra com água e cozinhe por 30 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie o frango. Junte o milho, a ervilha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Em uma assadeira, faça uma camada de arroz e cubra com o frango. Repita o processo até preencher toda a assadeira e finalize com o arroz. Disponha o molho sobre o arroz e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.