4 receitas para ajudar a combater a retenção de líquido

Aprenda a preparar opções deliciosas e nutritivas que melhoram o bem-estar

Sopa de abóbora com gengibre Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock

A retenção de líquidos é um desafio comum, mas muitas vezes desconfortável. Seja por motivos de saúde, estilo de vida ou alterações hormonais, lidar com o inchaço e a sensação de peso pode ser frustrante. Felizmente, há uma variedade de alimentos que não apenas ajudam a aliviar este incômodo, mas também enriquecem o corpo com nutrientes essenciais.

Sendo assim, confira 4 receitas que não apenas agradam ao paladar, mas são ricas em ingredientes diuréticos e anti-inflamatórios, que ajudam o corpo a eliminar o excesso de líquido de forma natural e eficaz!

Sopa de abóbora e gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora picada

50 g de gengibre ralado

ralado 1 cebola picada

750 ml de caldo de legumes caseiro

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 copo de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o gengibre no azeite. Adicione a abóbora picada e o caldo de legumes. Em seguida, adicione a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que o legume fique macio. Depois, transfira para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Dica: sirva com sementes de abóbora.

Salada de quinoa com pepino e tomate

Ingredientes

100 g de quinoa

100 g de pepino picado

100 g de tomate picado

50 g de cebola-roxa picada

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até a quinoa ficar macia. Escorra a água e, em seguida, com o pepino, o tomate e a cebola. Tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Peito de frango com aspargos e limão Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

Peito de frango com aspargos e limão

Ingredientes

200 g de peito de frango

150 g de aspargos frescos

30 ml de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-calabresa e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Tempere, em uma vasilha, o frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Grelhe o frango até ficar dourado. Em uma panela, em fogo médio, cozinhe os aspargos no vapor até que estejam macios. Passe para uma travessa, coloque o frango junto e sirva com pimenta-calabresa por cima.

Dica: sirva com tomates-cereja cortados ao meio e rodelas de limão-siciliano para decorar.

Filé de salmão com espinafre

Ingredientes

200 g de filé de salmão

150 g de espinafre fresco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão-siciliano

Rodelas de limão para servir

Modo de preparo

Tempere, em um recipiente, o salmão com sal, suco de limão-siciliano e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Grelhe o peixe até ficar dourado. Na mesma panela, refogue rapidamente o espinafre. Em seguida, sirva o salmão com espinafre e decore com limão.