4 receitas para limpar o organismo no Dia da Ressaca

Nutricionista explica como utilizar ingredientes que ajudam a combater substâncias que prejudicam o organismo

Muffin de vegetais Imagem: Alona Gudzenko | Shutterstock

O Dia da Ressaca é comemorado anualmente no Brasil no dia 28 de fevereiro. Essa é uma condição desconfortável e desagradável que muitas pessoas experimentam após consumir álcool em excesso. Caracteriza-se por uma variedade de sintomas, incluindo dor de cabeça, fadiga, náusea, desidratação e sensibilidade à luz e ao som.

As bebidas alcoólicas têm efeitos desidratantes no corpo, contribuindo para muitos dos sintomas associados à ressaca. Além disso, o fígado metaboliza o álcool em substâncias que podem causar inflamação, exacerbando a sensação de mal-estar.

Alimentos contra a ressaca

Algumas práticas são importantes para minimizar os efeitos da ressaca e promover uma recuperação mais rápida. A hidratação, por exemplo, por meio da ingestão de água, sempre será um dos principais focos para quem quer se manter saudável e com um bom funcionamento dos órgãos. Isso porque ela ajuda a limpar o organismo das toxinas, além de oferecer outros benefícios, como equilíbrio térmico, melhora da elasticidade da pele, digestão e aumento do sistema imunológico.

“As frutas são ótimas opções para ajudar nessa limpeza e, entre elas, estão a melancia, que é rica em fibras e água, tendo efeito diurético, que reduz o inchaço. O abacaxi também tem função diurética, além de enzimas que facilitam principalmente a digestão das proteínas. A maçã fornece um bom aporte de fibras, o que promove a retirada do colesterol das artérias, além de auxiliar no trânsito intestinal”, explica a nutricionista Livia Lima, da rede Hortifruti Natural da Terra.

Segundo a especialista, legumes e verduras também são importantes nesse processo de desintoxicação. “A couve é um alimento rico em ferro, auxiliando na produção de hemoglobina, oxigenação e limpeza do intestino. A alface também é um bom aliado por conter fibras e flavonoides, além de facilitar a redução da retenção de líquido. E a beterraba sendo rica em vitaminas A, C, B1, B2, além do betacaroteno, combate os radicais livres e protege as células”, acrescenta.

Receitas para limpar o organismo

A seguir, confira algumas receitas da nutricionista Livia Lima que podem ajudar na “faxina” do organismo no Dia da Ressaca!

Muffin de vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de abobrinha ralada

1/3 de xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de couve-flor picada

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 claras de ovo

1 ovo

Sal a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture todos os vegetais e o grão-de-bico. Depois, acrescente a aveia, o ovo e as claras. Misture até ficar homogêneo e tempere com sal. Coloque a mistura em forminhas para muffin untadas com óleo. Leve ao forno preaquecido a 200° por 15 minutos. Desenforme e sirva ainda quente.

Suco verde Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock

Suco verde

Ingredientes

1 folha de couve

1 maçã com casca, sem semente e cortada em pedaços

1 cenoura com casca e cortada em pedaços

1 punhado de salsinha

1 colher de sopa de linhaça

Suco de 1/2 limão

250 ml de água de coco

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melancia com hortelã

Ingredientes

2 fatias de melancia sem sementes e cortada em cubos

2 folhas de hortelã

1 pedaço de gengibre

1 colher de chá de farinha de linhaça

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco rosa antioxidante

Ingredientes

1 tomate picado

picado 1 goiaba vermelha picada

7 morangos picados

Suco de 1 limão

3 cubos de gelo

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Por Vanessa Rocha