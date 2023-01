4 receitas práticas de wrap para o sábado

Veja como preparar lanches deliciosos em poucos minutos

Wrap de peito de peru Imagem: Shutterstock

Sábado é um dia da semana que pede uma refeição diferente, gostosa e fácil de preparar. Por isso, o wrap é uma ótima opção. Com alguns ingredientes e em poucos minutos, você prepara lanches saborosos! A seguir, confira 3 receitas de wrap.

Wrap de peito de peru

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

2 colheres sopa de azeite

3/4 de xícara de chá de água

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

150 g de peito de peru fatiado

Folhas de rúcula e fatias de queijo muçarela a gosto

e fatias de queijo muçarela a gosto Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa e amasse até que comece a desgrudar das mãos, se necessário adicione mais água até dar a liga. Separe a massa em 4 partes pequenas. Em uma bancada limpa e polvilhada com farinha de trigo, abra cada parte da massa com a ajuda de um rolo. Use um prato para cortar a massa em formato circular. Coloque cada disco em uma frigideira antiaderente e leve ao fogo baixo por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Reserve a massa em um recipiente fechado para que não fique crocante.

Montagem

Em cada massa, distribua o peito de peru, o queijo e a rúcula. Tempere com sal e pimenta-do-reino, enrole os wraps e sirva.

Wrap de tomate com rúcula

Ingrediente

6 pães tipo tortilha

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de ervas finas

12 folhas de rúcula

12 fatias de muçarela de búfala

6 tomates-cereja cortados ao meio

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o queijo cottage com a maionese e as ervas finas. Coloque uma porção dessa mistura no centro de cada pão. Em seguida, acrescente duas folhas de rúcula, duas fatias de muçarela e finalize com os tomates-cereja. Enrole como um cone e coloque em uma travessa.

Wrap de frango (Imagem: Shutterstock)

Wrap de frango

Ingredientes

1 pão tipo tortilha

1 tomate cortado em fatias

1 pepino cortado em fatias

Folhas de alface e maionese a gosto

1 peito de frango

Azeite, queijo cheddar ralado sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Coloque o azeite em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Grelhe o peito de frango dos dois lados até ficar dourado. Depois, corte-o em fatias. Passe a maionese no pão, coloque a alface, o tomate, o pepino, o frango e o queijo. Enrole o wrap e sirva.

Wrap de atum

Ingredientes

3 pães tipo tortilha

2 latas de atum sólido sem óleo

4 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa mostarda

100 g de tomates secos picados

secos picados Folhas de rúcula e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o atum com a maionese, a mostarda e o sal. Depois, coloque essa mistura no centro dos pães. Adicione a rúcula e o tomate seco. Enrole o wrap e sirva.