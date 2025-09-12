Transforme qualquer prato em uma refeição sofisticada com esse vegetal versátil e cheio de sabor

Risoto de aspargo com cogumelo Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Delicado, versátil e cheio de sabor, o aspargo é um ingrediente que transforma qualquer prato em uma refeição sofisticada sem perder a praticidade. Além de ser fonte de fibras, vitaminas e minerais importantes, ele pode ser preparado de diversas formas — em risotos, cremes e até saladas.

Abaixo, confira 4 receitas práticas e deliciosas com aspargo que vão surpreender no sabor e na leveza!

Risoto de aspargo com cogumelo

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

1 maço de aspargo cortado em pedaços de 3 a 4 cm

200 g de cogumelo shiitake fatiado

shiitake fatiado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1,5 l de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o arroz arbóreo e mexa para envolver os grãos na gordura, deixando-os levemente brilhantes. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, vá adicionando conchas do caldo de legumes quente, mexendo sempre, até o arroz ficar quase al dente.

Enquanto isso, em uma frigideira, derreta 1 colher de sopa de manteiga e salteie o cogumelo até dourar. Acrescente o aspargo e refogue rapidamente. Desligue o fogo e reserve. Quando o arroz estiver no ponto certo, junte o cogumelo e o aspargo refogados. Misture e acrescente o restante da manteiga e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Lasanha de aspargo

Ingredientes

1 maço de aspargo

500 g de massa para lasanha pré-cozida

300 g de queijo muçarela fatiado

muçarela fatiado 100 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 l de leite

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em água corrente, lave o aspargo e depois retire a parte dura do talo com uma faca. Disponha em uma panela, cubra com água e coloque sal. Cozinhe em fogo médio por 3 minutos. Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar um creme claro. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

Em um refratário, faça uma camada fina de molho branco, seguida de massa de lasanha, molho, queijo muçarela e aspargo. Repita as camadas até terminar os ingredientes. Finalize com molho branco e queijo muçarela. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Creme de aspargo Imagem: etorres | Shutterstock

Creme de aspargo

Ingredientes

400 g de aspargo

1 batata descascada e picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de manteiga

1 l de caldo de legumes quente

100 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Torradinhas para acompanhar

para acompanhar 1 fio de azeite de oliva para decorar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os aspargos e depois retire a parte dura dos talos com uma faca. Corte-os em pedaços pequenos e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue rapidamente. Acrescente a batata e os talos de aspargo e refogue por 8 minutos.

Junte o caldo de legumes quente e cozinhe até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até obter um creme liso. Volte à panela, acrescente o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e polvilhe com coentro. Sirva acompanhado com torradinhas e decorado com azeite de oliva.

Salada de aspargo com batata e ovo

Ingredientes

Salada

1 maço de aspargo

4 ovos cozidos e cortados ao meio

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1/2 xícara de chá de ervilha

1 rabanete fatiado

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Ramos de dill fresco para finalizar

Sal a gosto

Água

Pedras de gelo

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em água corrente, lave os aspargos e depois retire a parte mais dura do talo com uma faca. Disponha em uma panela, cubra com água e coloque sal. Cozinhe em fogo médio por 3 minutos. Após, mergulhe-os em água com gelo para manter a cor viva. Reserve. Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Desligue o fogo e escorra. Reserve.

Molho e montagem

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, a mostarda dijon, o sal e a pimenta-do-reino. Após, em um prato grande, distribua as batatas, os aspargos, a ervilha, o rabanete e a cebola-roxa. Coloque os ovos por cima, regue com o molho e finalize com dill. Sirva em seguida.