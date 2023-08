4 receitas práticas e deliciosas com batata

Veja como preparar pratos incríveis com esse ingrediente versátil e saboroso

Escondidinho de carne-seca Imagem: WS-Studio | Shutterstock

A batata é um tubérculo rico em carboidratos e vitaminas do complexo B e C. A vitamina B6, por exemplo, ajuda a melhorar o condicionamento físico e a manter os níveis adequados de açúcares no sangue, o que torna esse alimento uma excelente opção para quem gosta de praticar esportes. Além disso, a batata é um ingrediente versátil e serve também como base para o preparo de diversos pratos deliciosos e práticos de fazer.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas saborosas com batata para você aproveitar todos os benefícios desse tubérculo. Veja!

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

1/2 kg de batata

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 kg de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Após, escorra a água, espere amornar, descasque as batatas e passe pelo espremedor. Reserve. Em outra panela, coloque o leite e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as batatas e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e a carne-seca e refogue por 8 minutos. Adicione o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o coentro e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, disponha a mistura sobre um refratário retangular e cubra com o purê de batata. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.

Assado de batata com atum

Ingredientes

600 g de batata cozida e amassada

2 colheres de sopa de maionese

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 claras de ovos batidas em neve

340 g de atum sólido

sólido 2 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos

Sal, salsa picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as batatas, a maionese, metade do queijo e as claras em neve e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o atum, o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsa. Após, unte um refratário com manteiga, coloque metade da batata sobre ele e cubra com o atum. Finalize com o restante da batata e polvilhe com o restante do queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Batata rosti (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Batata rosti

Ingredientes

3 batatas descascadas

1/4 de xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de queijo emmental ralado

emmental ralado 1/2 xícara de chá de presunto cru picado

Sal e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra a água, espere amornar e rale as batatas. Reserve. Em uma frigideira, coloque metade do óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as batatas sobre a panela, pressione com a ajuda de uma espátula, acrescente o queijo emmental e o presunto e finalize com o restante das batatas. Pressione novamente com a espátula, frite até dourar e, com a ajuda de um prato, vire para dourar o outro lado (untando a frigideira novamente com óleo). Salpique com coentro e sirva em seguida.

Bolinho de batata

Ingredientes

1/2 kg de batatas cozidas e amassadas

1 ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, menos o óleo, e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bolinhos sobre a panela e os frite até que dourem. Sirva em seguida.