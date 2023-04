Aprenda a preparar opções deliciosas e leves para incluir na dieta

Biscoito de aveia Imagem: Neta Livne | Shutterstock

Preparar refeições saborosas e saudáveis pode parecer um desafio. Porém, com algumas receitas simples, é possível fazer pratos deliciosos sem comprometer a sua saúde. Pensando nisso, separamos 4 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno. Confira!

1. Biscoito de aveia

Ingredientes

1 banana amassada

1 ovo

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de açúcar açúcar mascavo

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Em uma vasilha, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e vá modelando os biscoitos e colocando na assadeira. Se a massa ficar muito mole, adicione mais aveia. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por aproximadamente 20 minutos, na metade do tempo, vire os biscoitos para dourar o outro lado. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Tomate recheado com quinoa

Ingredientes

3 tomates

3 colheres de sopa de quinoa cozida

100 g de ricota amassada

1 abobrinha cortada em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho picado

Orégano e manjericão a gosto

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Lave os tomates, corte a tampa e retire as sementes com cuidado. Em uma panela, refogue a abobrinha com a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente delicadamente a ricota, a quinoa, o manjericão e o orégano, regando com um pouco de azeite. Recheie os tomates com essa mistura e leve ao forno preaquecido a 180ºC, em uma assadeira untada com azeite, por mais ou menos 20 minutos. Sirva em seguida.

Quindim fit (Imagem: beto_chagas | Adobe Stock)

3. Quindim fit

Ingredientes

10 gemas

100 g de coco fresco ralado

1 copo de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar demerara

Modo de preparo

Peneire as gemas para que não fiquem com odor ou sabor de ovo e reserve. Bata o leite de coco com a biomassa e transfira para um recipiente com o coco ralado, o óleo de coco, o extrato de baunilha e o açúcar. Adicione as gemas peneiradas aos poucos, misturando delicadamente. Coloque em uma forma untada e polvilhada com açúcar demerara. Leve ao forno em banho-maria por aproximadamente 60 minutos a 180°C. Desenforme quando o quindim estiver morno. Sirva em seguida.

4. Frango à parmegiana leve

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite para pincelar

4 castanhas-do-pará trituradas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 fatias de muçarela light

1 xícara de chá de molho de tomate fresco

1 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com o limão, o sal e a pimenta-do-reino. Forre uma assadeira com papel-alumínio e coloque os filés. Pincele-os com o azeite e polvilhe com a castanha-do-pará. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até dourarem. Retire do forno, cubra com muçarela e regue com o molho de tomate. Leve novamente ao forno por 5 minutos. Sirva em seguida.