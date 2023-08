4 receitas práticas e saudáveis para quem tem colesterol alto

Pratos simples, saborosos e saudáveis facilitam o dia a dia e ajudam a reduzir o colesterol ruim

O colesterol alto é uma condição que afeta a vida de cerca de 40% dos brasileiros adultos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Para combater o problema uma das principais soluções é adotar uma dieta saudável e equilibrada. No entanto, na correria do dia a dia, pode ser complicado separar um tempo para cozinhar. Porém, com receitas práticas, fica tudo mais simples, principalmente quando os ingredientes são fáceis de encontrar.

Por isso, confira a seguir 4 receitas saborosas e nutritivas para você inserir no seu cardápio e comer sem medo!

Muffin de espinafre

Ingredientes

100 g de espinafre

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

20 g de farinha de aveia

1 colher de café de sal

1 colher de café de noz-moscada

1 colher de sopa de água

Óleo de coco para fritar e untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo integral e misture até incorporar. Acrescente o leite e mexa até engrossar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e frite até ficar transparente. Cubra com a água e mexa até secar. Reserve.

Enquanto isso, em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre e triture bem. Após, transfira a mistura para a panela com a cebola, coloque a massa reservada e mexa bem. Adicione os ovos e misture para incorporar. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo, acrescente a farinha de aveia e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte forminhas para cupcake com óleo de coco e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca recheada com frango e berinjela

Ingredientes

Massa

200 ml de leite de aveia

de aveia 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Orégano a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 berinjela descascada e picada

1 peito de frango desfiado

1 pitada de sal

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma mistura homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar os dois lados e repita o processo com toda a massa. Reserve.

Recheio

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a berinjela e o peito de frango e refogue até dourar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.

Salmão ao molho laranja

Ingredientes

4 filés de salmão

Suco de 4 laranjas

1 colher de sopa de mel

1 dente de alho descascado e picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de salmão e grelhe os dois lados. Reserve. Na mesma frigideira, coloque o alho e doure. Acrescente a laranja e o mel e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o peixe e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com rodelas de laranja.

Sopa de feijão com batata-doce

Ingredientes

500 g de batata-doce descascada e picada

descascada e picada 200 g de feijão cru

200 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

2 talos de aipo

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de azeite

1 colher de café de sal

1 colher de café de páprica doce

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, lave os grãos em água corrente e disponha sobre uma panela de pressão. Cubra o feijão com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressãos sair e abra a panela. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite, adicione a cebola e refogue até dourar. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de feijão e disponha sobre a panela. Acrescente as batatas, as cenouras e o aipo e misture bem. Em seguida, desligue o fogo, despeje a mistura sobre a panela de pressão e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e sirva em seguida.