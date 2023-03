4 receitas práticas e saudáveis para quem tem pressão alta

Aprenda a preparar pratos deliciosos para ter uma alimentação equilibrada

Berinjela grelhada Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que afeta mais de 38 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Um dos principais agravantes para o problema é o consumo excessivo de sal. Logo, adotar uma alimentação saudável é imprescindível, pois o sódio presente em alguns alimentos pode contribuir para a elevação da pressão arterial e aumentar o risco de doenças.

“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, explica o cardiologista Allan Cembranel. Por isso, confira, a seguir, 3 receitas simples e deliciosas para inserir no seu dia a dia e reduzir o consumo de sal. Veja!

Sal verde

Ingredientes

1 colher de sopa de alecrim desidratado

1 colher de sopa de manjericão desidratado

1 colher de sopa de orégano desidratado

desidratado 1 colher de sopa de salsinha desidratada

1 colher de sopa de gersal (mistura de gergelim integral tostado e sal marinho)

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o alecrim, o manjericão, o orégano, a salsinha e o gersal e bata até incorporar todos os ingredientes. Transfira a mistura para um recipiente e utilize para temperar as suas receitas.

Berinjela grelhada

Ingredientes

1 berinjela

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de orégano

1 colher de sopa de coentro picado

Sal verde a gosto

Modo de preparo

Lave a berinjela em água corrente e corte em rodelas. Disponha a berinjela em um recipiente e tempere com o sal verde. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as fatias de berinjela e grelhe os dois lados. Polvilhe com orégano e coentro. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Cebolinha, páprica doce e sal verde a gosto

Azeite para untar e grelhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o frango, a cebola, o alho, a cebolinha e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, a páprica doce, o sal verde e misture bem. Após, unte as mãos com azeite e molde os hambúrgueres no tamanho que preferir. Disponha sobre uma assadeira e leve à geladeira por 20 minutos.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, coloque na panela. Frite até que dourem os dois lados. Repita o processo com todos os hambúrgueres e sirva em seguida.

Creme de cenoura (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Creme de cenoura

Ingredientes

10 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em rodelas

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de tomilho

Água para cozinhar

Sal verde a gosto

Modo de preparo

Em duas panelas diferentes, coloque as cenouras e as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, desligue o fogo, escorra a água, transfira os legumes para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o azeite, o tomilho e bata novamente para incorporar. Tempere com o sal verde e sirva em seguida.