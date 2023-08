Além de saudáveis e saborosos, estes pratos oferecem uma série de benefícios à saúde

Salada de feijão-preto e abacate Imagem: from my point of view | Shutterstock

As fibras desempenham um papel essencial na promoção da saúde e no funcionamento adequado do corpo. São componentes essenciais dos alimentos que oferecem uma série de benefícios além da simples digestão. Elas têm a capacidade de contribuir para a manutenção do peso saudável, auxiliar no controle do açúcar no sangue, melhorar a saúde do coração e contribuir para a saúde gastrointestinal. Além disso, podem proporcionar uma sensação de saciedade duradoura, ajudando a evitar excessos alimentares.

Pensando nisso, separamos 4 receitas ricas em fibras para melhorar o funcionamento do corpo. Confira!

Salada de feijão-preto e abacate

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de feijão-preto cozido

1 abacate maduro cortado em cubos

1 tomate médio picado

1 pepino médio picado

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

Coentro fresco picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de milho-verde cozido no vapor

Modo de preparo

Escorra e enxágue bem o feijão-preto em água corrente. Em uma tigela grande, misture o feijão-preto, o abacate, o tomate, o pepino, o milho-verde e a cebola roxa. Regue a salada com o suco de limão e tempere com sal, pimenta-do-reino e coentro. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Vegetais com linhaça

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 abobrinha cortada cubos

1 xícara de chá de couve-flor em pedaços

1 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de cogumelos frescos em pedaços

1 xícara de chá de cenoura em cubo

Molho

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de sopa de sementes de linhaça tostadas para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue no azeite a cebola, o alho, a abobrinha, a couve-flor, os floretes de brócolis, os cogumelos e a cenoura até que fiquem macios. Acrescente os ingredientes do molho e cozinhe por 5 minutos. Sirva polvilhado com as sementes de linhaça tostadas.

Tutu de feijão (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)

Tutu de feijão

Ingredientes

500 g de feijão cozido com o caldo

1 colher de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 cebola cortada em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o feijão com o caldo e reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o feijão batido e deixe ferver. Aos poucos, acrescente a farinha de mandioca e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até obter uma mistura consistente, mas sem deixar endurecer. Desligue o foco, decore com cebolinha e sirva em seguida.

Muffin de brócolis, milho-verde e cenoura

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de aveia

200 g de molho de tomate

1/2 maço de floretes de brócolis cozidos, escorridos e picados

1 cenoura pequena ralada

200 g de milho-verde cozido no vapor

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o leite, o azeite e o sal até obter uma consistência cremosa. Passe para uma tigela e acrescente a aveia, o molho de tomate, os floretes de brócolis, a cenoura e o milho-verde. Misture delicadamente e adicione a farinha e o fermento em pó. Mexa até obter uma massa homogênea. Unte e enfarinhe formas para muffin e coloque a massa, preenchendo somente até a metade. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desenforme e sirva.