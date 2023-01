4 receitas sem glúten fáceis de fazer

Veja como preparar pratos deliciosos e seguros para pessoas celíacas

Pão simples Imagem: Shutterstock

Geralmente, a dieta sem glúten é seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte). No entanto, esse tipo de alimentação também oferece grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. A seguir, confira algumas receitas deliciosas e livres de glúten!

Pão simples

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de fubá

4 ovos

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite de coco

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de sal marinho

1 colher de sopa de fermento biológico seco

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dilua o leite de coco na água. Depois, transfira para o liquidificador e acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento. Bata até formar uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o fermento e bata apenas para misturar. Despeje a massa em uma forma para bolo inglês untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Coloque a massa no forno desligado e aguarde dobrar de volume. Depois, retire a massa. Preaqueça o forno a 180°C e asse o pão por 30 minutos.

Bolinho de cenoura com curry

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 cebola picada

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de curry

1 colher de chá de semente de chia

1 colher de chá de salsinha picada

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo e acrescente os demais ingredientes, exceto a farinha de arroz, e misture bem. Depois, adicione a farinha de arroz e misture até obter uma consistência homogênea. Com duas colheres, modele bolinhos e coloque-os em uma forma forrada com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.

Almôndega ao molho de tomate (Imagem: Shutterstock)

Almôndega ao molho de tomate

Ingredientes

500g de carne moída

1 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de creme de leite

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Pegue pequenas porções da massa e modele no formato de bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Após assadas, coloque-as em uma travessa. Em uma panela, aqueça em fogo baixo o molho de tomate e, em seguida, regue as almôndegas. Sirva com a cebolinha salpicada.

Bolo de chocolate

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite sem lactose

1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de fécula de batata

1/2 xícara de chá de polvilho doce

3 xícaras de chá de farinha arroz

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata as claras em neve e reserve. Em outro recipiente, misture a fécula de batata, o polvilho doce e a farinha de arroz e reserve. Na batedeira, bata as gemas com o açúcar e o óleo até obter um creme. Adicione o leite e vá alternando com a farinha e o cacau em pó. Desligue a batedeira, acrescente o fermento e misture delicadamente. Adicione as claras em neve e misture. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos.