4 receitas sem leite para intolerantes à lactose

Veja como é possível comer de maneira gostosa e sem desconfortos

Pudim de pão Imagem: Flavia Novais | Shutterstock

O organismo de pessoas intolerantes à lactose não produz, totalmente ou parcialmente, a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose (açúcar do leite). Por esse motivo, não podem consumir tanto o leite quanto os derivados.

Contudo, isso não significa que a alimentação deve ser extremamente restritiva. É totalmente possível comer sem sentir dores ou desconfortos depois. Confira algumas receitas deliciosas sem leite de origem animal que separamos para você!

Pudim de pão

Ingredientes

5 pães franceses adormecidos e picados

1 ovo

1 colher de sopa de margarina sem lactose

250 ml de leite de soja

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar para caramelizar a forma

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Em uma forma para pudim, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado. Coloque a mistura do pudim na forma e leve para assar em banho-maria por aproximadamente 45 minutos. Aguarde esfriar e leve-o à geladeira por pelo menos 2 horas. Para desenformar o pudim, coloque a forma em fogo baixo até o caramelo derreter e o pudim soltar. Leve à geladeira e sirva gelado.

Torta crocante de damasco e framboesa

Ingredientes

2 xícaras de chá de margarina sem leite

2 xícaras de chá de açúcar

2 ovos

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de amêndoas moídas

moídas 230 g de geleia de framboesa

230 g de geleia de damasco

Açúcar de confeiteiro para enfeitar

Margarina sem leite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a margarina com o açúcar, os ovos, a farinha de trigo peneirada e as amêndoas moídas. Coloque metade da massa em uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Recheie com as geleias e cubra com a massa restante. Asse em forno médio por aproximadamente 1 hora ou até dourar. Deixe esfriar e peneire com açúcar de confeiteiro por cima antes de servir.

Enroladinho de salsicha (Imagem: Petr Kazilek | Shutterstock)

Enroladinho de salsicha

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

1 xícara de chá de leite de soja morno

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo de soja

2 ovos

1 colher de chá de sal

10 salsichas cortadas ao meio, cozidas e frias

1 ovo batido

Óleo para untar

Farinha de trigo para ajudar a sovar

Modo de preparo

Em uma tigela, esfarele o fermento, junte o açúcar e misture até formar líquido. Adicione o leite de soja e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo. Misture, cubra com um pano e deixe crescer por 10 minutos. Acrescente o óleo, os ovos, o sal e misture até a massa ficar pastosa. Adicione aos poucos a farinha de trigo restante e amasse até soltar das mãos. Coloque a massa sobre uma superfície enfarinhada e sove-a até ficar lisa e homogênea. Cubra-a com um pano e deixe crescer por 1 hora, ou até dobrar de volume.

Abra a massa em uma superfície enfarinhada, formando um retângulo. Corte-o pedaços de massa em triângulos. Coloque uma salsicha no centro de cada triângulo e enrole. Arrume os enroladinhos, com a emenda para baixo, em uma forma untada, deixando pequenos espaços entre eles. Cubra-os com um pano e deixe crescerem por 30 minutos, ou até dobrarem de volume. Pincele os enroladinhos com o ovo batido e leve-os ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos, ou até dourarem. Retire-os da assadeira ainda mornos e sirva-os frios.

Muffins com recheio de morango

Ingredientes

300 g de morangos picados

3 colheres de sopa de adoçante culinário

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de chá de adoçante culinário

1 colher de sopa de fermento em pó

de fermento em pó 4 colheres de sopa de creme vegetal

1 ovo batido

1 xícara de chá de bebida de soja sabor laranja

Creme vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela média, misture o morango com 1/2 xícara de chá de adoçante culinário. Leve ao fogo médio por 5 minutos, ou até formar um doce cremoso, e reserve. Em uma tigela média, coloque a farinha de trigo, o farelo de aveia, o adoçante culinário e o fermento em pó. Acrescente o creme vegetal, o ovo, a bebida de soja sabor laranja e misture com uma colher até que a massa fique homogênea. Unte com a margarina e enfarinhe com a farinha de trigo forminhas para muffin.

Coloque em cada forma 1 colher de sopa da massa, 1 colher de chá do doce de morango e cubra com outra colher de sopa de massa. Reserve o restante do doce de morango. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Desenforme os muffins e com o auxílio de uma colher de chá faça uma cavidade na superfície de cada um. Cubra com 1 colher de chá do doce de morango reservado e sirva a seguir.