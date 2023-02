4 receitas típicas de Carnaval

Aprenda a preparar pratos simples para aproveitar a folia

Bolinho de feijoada Imagem: Shutterstock

Sinônimo de diversão, o Carnaval é uma das festas típicas mais aguardadas pelos brasileiros. Seja para quem sai para as ruas para ver os blocos ou para aqueles que preferem ficar em casa, ter uma deliciosa refeição para saciar a fome é essencial nesta época do ano. Por isso, confira a seguir 4 receitas típicas para acompanhar a folia.

Bolinho de feijoada

Ingredientes

Massa

200 g de linguiça calabresa defumada e picada

defumada e picada 2 xícaras de chá de grãos de feijão preto já cozidos

2 xícaras de chá de caldo de feijão

2 ovos

6 colheres de sopa de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Recheio

1 xícara de chá de bacon picado

1 cebola descascada e picada

3 folhas de couve-manteiga picadas

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a linguiça e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione os grãos e o caldo de feijão, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.

Transfira a mistura novamente para a panela, acrescente os ovos e a farinha de rosca e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, disponha a massa sobre um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o bacon e a cebola e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a couve-manteiga e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com a couve e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite os bolinhos de feijoada e disponha sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.

Bauru de forno

Ingredientes

3 colheres sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

100 g de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água morna

3 xícaras de chá de leite morno

300 g de presunto fatiado

300 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 2 tomates cortados em rodelas

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Gema de 1 ovo para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a água, o sal, o açúcar, o fermento biológico, o óleo e os ovos e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e deixe descansar por 15 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Disponha o queijo, o presunto, os tomates e as cebolas em um dos lados da massa e dobre ao meio. Com a ajuda de uma faca, corte a massa no formato de um quadrado e disponha sobre uma assadeira untada com óleo. Deixe crescer e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Tapioca recheada com carne-seca

Ingredientes

1 pacote de farinha de tapioca

300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a farinha de tapioca peneirada e cozinhe até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne-seca, o sal e o orégano e misture bem. Disponha o recheio sobre a tapioca e sirva em seguida.

Espetinho de carne (Imagem: Shutterstock)

Espetinho de carne

Ingredientes

500 g de alcatra cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

2 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, alho, cebola, pimenta-do-reino e cominho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Após, monte os espetinhos com os pedaços de carne e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite o espetinho até dourar os dois lados. Sirva em seguida.