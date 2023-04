4 receitas típicas do Norte do Brasil

Aprenda a preparar pratos deliciosos e apaixone-se pelos sabores da cozinha regional

Tacacá Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

A culinária do Norte do Brasil é bastante diversa e rica em sabores. É influenciada pelas culturas indígenas, africanas e europeias, e utiliza ingredientes típicos da região, como o tucupi e o jambu. A seguir, aprenda a preparar algumas receitas dessa região e surpreenda-se com a explosão de sabores e com uma experiência gastronômica única!

Tacacá

Ingredientes

2 l de tucupi

500 g de camarão salgado e seco

salgado e seco 1/2 xícara de chá de goma de mandioca

4 pimentas-de-cheiro

4 dentes de alho picados

2 maços de jambu

4 folhas de chicória

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o tucupi, o alho, a chicória, a pimenta-de-cheiro, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio. Cozinhe por 30 minutos após começar a ferver e reserve. Lave os camarões em água corrente, coloque em uma panela, acrescente 4 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio por 5 minutos. Depois, retire os camarões da água, descasque-os e reserve. Adicione a goma de mandioca na panela com a água dos camarões e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir a textura de mingau e reserve. Em outra panela, coloque o jambu, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os talos ficarem macios. Sirva em uma cuia um pouco do caldo de tucupi, da goma, do jambu e alguns camarões.

Maniçoba

Ingredientes

3 kg de folhas de mandioca (maniva) pré-cozidas (por 7 dias)

1/2 kg de toucinho branco

1/2 kg de bacon

1/2 kg de linguiça calabresa fresca

1/2 kg de linguiça calabresa defumada

1/2 kg de pé e rabo de porco salgado

1/2 kg de costela de porco

1/2 kg de paio

3 kg de charque

2 cebolas picadas

4 dentes de alho amassados

4 folhas de louro

Óleo, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a maniva e as folhas de louro e cubra com 1 litro de água. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 8 horas. Mexa de vez em quando e acrescente mais água quando estiver ficando seco. Depois, em recipientes separados, deixe de molho em água o pé e o rabo de porco e o charque para retirar o excesso de sal. Em seguida, corte todas as carnes em pedaços médios. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente as carnes e refogue até dourar. Coloque as carnes refogadas na panela com a maniva. Tempere com pimenta-do-reino e coentro e cozinhe por 30 minutos. Sirva em seguida com arroz branco e farinha.

Cartola (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

Cartola

Ingredientes

2 bananas

70 g de queijo manteiga

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte as bananas ao meio no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo alto e frite as bananas por 1 minuto. Depois, vire-as para dourar do outro lado. Reserve. Na mesma frigideira, doure o queijo dos dois lados e reserve. Em um recipiente, misture o açúcar e a canela. Acomode as bananas lado a lado em um prato, coloque o queijo por cima e salpique a mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Bolo de macaxeira

Ingredientes

3 xícaras de chá de mandioca descascada

2 xícaras de chá de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

2 colheres de chá de sal

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Rale a mandioca, coloque em um pano de prato e esprema para tirar o leite. Em um recipiente, coloque a mandioca ralada, o açúcar, a manteiga, as gemas, o sal e o leite e misture. Na batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve. Em seguida, adicione à massa e misture delicadamente. Acrescente o fermento e misture. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.