4 receitas vegetarianas rápidas para fazer na air fryer

Veja como preparar pratos deliciosos e simples para o dia a dia

Tofu grelhado Imagem: Oksana Mizina | ShutterStock

Se você é vegetariano ou está querendo incluir mais pratos sem carne no dia a dia, a air fryer pode te ajudar a preparar uma infinidade de comidas. Com essa versátil ferramenta de cozinha, é possível criar receitas deliciosas e crocantes sem a necessidade de muito óleo ou tempo de preparo prolongado.

Para começar, experimente estas 4 opções deliciosas e adicione novas ideias ao seu repertório de receitas vegetarianas!

Tofu grelhado

Ingredientes

1 tofu firme

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 colher de chá de alho triturado

1/2 colher de chá de gengibre em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos e, em uma tigela, misture o azeite de oliva, o molho de soja, o amido de milho, o alho, o gengibre em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os cubos de tofu à mistura e misture bem para cobrir todos os lados. Preaqueça a air fryer a 200°C por 5 minutos. Coloque os cubos de tofu na cesta da air fryer. Cozinhe por cerca de 10 minutos. Retire os cubos da air fryer, decore com a cebolinha e sirva quente.

Brócolis gratinado

Ingredientes

1 brócolis

1/2 xícara de queijo cheddar ralado

1/4 de xícara de farinha de rosca

1/4 de xícara de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o brócolis em floretes pequenos. Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo parmesão, o azeite de oliva, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os pedaços de brócolis à mistura e espalhe bem para cobrir todos os lados. Preaqueça a air fryer a 200°C por cerca de 5 minutos.

Coloque os floretes de brócolis na cesta da air fryer, deixando espaço suficiente entre eles para que fiquem crocantes. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até que estejam levemente dourados. Retire os floretes da air fryer e adicione o queijo cheddar ralado por cima. Coloque o brócolis de volta na cesta da air fryer e cozinhe por mais 3 minutos, até que o queijo esteja derretido e gratinado. Sirva em seguida!

Batata-doce frita (Imagem: Martin Rettenberger | ShutterStock)

Batata-doce frita

Ingredientes

500 g de batata-doce

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica

Modo de preparo

Preaqueça a air fryer a 200°C por cerca de 5 minutos. Lave e seque bem as batatas-doces. Corte em palitos. Em uma tigela, misture o azeite de oliva, o sal e a páprica. Junte os palitos de batata-doce aos temperos e misture bem para cobrir todos os lados das batatas. Coloque as batatas-doces na cesta da air fryer e cozinhe por 20 minutos, virando-as na metade do tempo. Sirva em seguida!

Espetinhos de legumes

Ingredientes

1 abobrinha

1 berinjela

1 cebola

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para churrasco

Modo de preparo

Preaqueça a air fryer a 200°C por 5 minutos. Corte a abobrinha, a berinjela, a cebola e os pimentões em cubos. Monte os espetinhos nos palitos, intercalando os legumes, e tempere com sal e pimenta-do-reino. Pincele com azeite de oliva e coloque os espetinhos na cesta da air fryer. Por fim, cozinhe por 10 a 15 minutos, virando na metade do tempo. Aproveite!