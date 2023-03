Aprenda a preparar pratos para uma rotina mais leve e saudável

Salada de frango e abacate Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Saladas termogênicas são aquelas que contêm ingredientes que ajudam a aumentar o metabolismo e a queima de calorias do corpo. Esses ingredientes incluem alimentos como pimenta, gengibre, canela, chá verde, vinagre de maçã, entre outros. Para quem deseja perder peso e viver uma vida saudável, os alimentos termogênicos podem ser bons aliados, pois possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que pode trazer benefícios adicionais à saúde. Confira 4 saladas termogênicas para ajudar a emagrecer!

Salada de frango e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de rúcula

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1 peito de frango

1 limão

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Azeite, sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tiras de frango com suco de meio limão, sal, pimenta dedo-de-moça e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue as tiras de frango até que fiquem douradas. Reserve. Em uma saladeira, disponha as folhas de rúcula e os tomates-cerejas e tempere com a outra metade do limão, orégano, pimenta-do-reino e sal. Coloque por cima as tiras de frango e, depois, as fatias de abacate. Sirva em seguida.

Salada de cenoura e pimentão

Ingredientes

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1/2 pimentão verde cortado em tiras finas

1 cenoura cortada em rodela

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os pimentões e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo, cozinhe até que fiquem macios e escorra a água. Em uma saladeira, disponha os pimentões, a cenoura, a salsinha e a cebolinha. Misture bem e tempere a receita com azeite, vinagre, orégano, sal e pimenta-do-reino.

Salada Crocante

Ingredientes

Salada

6 folhas de alface lisa picadas

5 folhas de alface roxa picadas

50 g de uva-passa

300 g de queijo branco em cubos

300 g de brócolis cozido

300 g couve-flor cozida

cozida 1 cenoura ralada

1 beterraba picada em cubos

15 folhas de manjericão

Salsinha a gosto

Tempero

2 colheres de café de orégano

1 colher de café de curry

1 colher de chá de linhaça triturada

Sal a gosto

Molho

1 colher de chá de mel

1 colher de café de vinagre

2 colheres de chá de azeite

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e tempere com sal, orégano, curry e linhaça. Em um recipiente, misture o mel, o azeite, o vinagre e a pimenta-do-reino. Adicione o molho à salada e misture. Sirva em seguida.

Salada para acelerar o metabolismo (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Salada para acelerar o metabolismo

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de agrião

2 folhas de repolho

1 manga

1 maçã

1/2 tomate

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rasgue grosseiramente as folhas de rúcula e de agrião. Corte as folhas de repolho em tiras finas. Descasque a manga e maçã e corte-as em pedaços pequenos. Corte também o tomate em pedaços pequenos. Em uma saladeira, disponha a rúcula, o agrião, o repolho, a manga, a maçã e o tomate. Tempere a receita com azeite, limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva a seguir.