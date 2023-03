4 sanduíches vegetarianos fáceis de fazer

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para inserir no seu dia a dia

Feito a base de soja, tofu é um tipo de queijo rico em proteínas e nutrientes Imagem: Yuliia Holovchenko | Shutterstok

Adotar uma dieta vegetariana possui diversos benefícios, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde do corpo, podendo reduzir o risco de várias doenças crônicas, como derrame, diabetes e doenças cardíacas. Pensando nisso, trouxemos receitas de sanduíches vegetarianos para você incluir na sua rotina.

Sanduíche de tofu grelhado

2 fatias de pão integral

100 g de tofu firme fatiado

1/2 tomate cortados em fatias

1 colher de sopa de molho pesto

Folhas de manjericão fresco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Em um recipiente, tempere o tofu com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, preaquecida em fogo médio-alto, coloque o tofu e deixe grelhar por 4 minutos de cada lado, até ficar crocante e dourado. Toste as fatias de pão integral no forno ou na torradeira. Espalhe uma colher de sopa de molho pesto em cada fatia de pão. Coloque as fatias de tomate sobre uma das fatias de pão. Adicione as folhas de manjericão fresco sobre as fatias de tomate. Coloque o tofu grelhado sobre o manjericão. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão e pressione levemente para fixar os ingredientes. Corte o sanduíche em metades ou quartos e sirva.

Sanduíche de homus e legumes

2 fatias de pão integral

3 colheres de sopa de homus

1/2 tomate cortado em fatias

1/2 pepino cortado em fatias

1/4 de cebola roxa cortada em fatias

Folhas de rúcula, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Espalhe uma camada generosa de hummus em uma das fatias de pão. Coloque as fatias de tomate, pepino e cebola roxa sobre o hummus. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione uma camada de folhas de rúcula. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão e pressione levemente para fixar os ingredientes. Corte o sanduíche em metades ou quartos e sirva.

O queijo de cabra não apresenta lactose e é uma ótima alternativa a quem não consegue digerir essa proteína (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Sanduíche de queijo de cabra e abacate

2 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro

50 g de queijo de cabra

1 tomate em fatias

1 colher de sopa de azeite de oliva

Folhas de espinafre, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe o queijo de cabra em uma das fatias de pão. Coloque as fatias de tomate sobre o queijo de cabra. Adicione uma camada de abacate temperado sobre as fatias de tomate. Cubra com folhas de espinafre. Regue com azeite de oliva. Coloque a outra fatia de pão por cima e pressione levemente para fixar os ingredientes. Corte o sanduíche em metades ou quartos e sirva.

Sanduíche de falafel

2 pães sírios

6 falafels

1/2 tomate cortado em fatias

1/4 de cebola roxa cortada em fatias

2 colheres de sopa de molho tahine

Suco de 1/2 limão

Água, folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Aqueça os falafels no forno ou no microondas. Corte os pães sírios ao meio e aqueça no forno ou na torradeira. Prepare o molho tahine misturando, em um recipiente, 2 colheres de sopa de tahine com suco de meio limão e sal a gosto. Adicione água aos poucos até obter uma consistência cremosa. Espalhe o molho tahine em uma das metades de cada pão sírio. Coloque as fatias de tomate e cebola roxa sobre o molho tahine. Adicione as folhas de alface sobre as fatias de tomate e cebola. Coloque os falafels por cima das folhas de alface. Feche o sanduíche com a outra metade do pão sírio e pressione levemente para fixar os ingredientes. Corte o sanduíche em metades ou quartos e sirva.