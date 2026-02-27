4 simpatias para atrair mais dinheiro em março
Aprenda rituais simples para abrir caminhos financeiros e atrair prosperidade
O mês de março marca um período de movimento, iniciativa e novas oportunidades. É um período ideal para ativar a energia da prosperidade, atrair mais dinheiro e alinhar intenção com ação. As simpatias abaixo são simples, acessíveis e podem ser feitas em casa — o mais importante é a fé, o foco e a constância. Confira!
1. Simpatia da canela para abrir caminhos financeiros
A canela é, desde sempre, uma especiaria ligada à expansão, à prosperidade e ao magnetismo.
Materiais
- Canela em pó
- 1 prato pequeno
- 1 nota de dinheiro de qualquer valor
Como fazer
Coloque a nota no centro do prato e salpique canela por cima, mentalizando dinheiro entrando com facilidade. Deixe o prato em um local alto da casa por 7 dias. No oitavo dia, guarde a nota na carteira e descarte a canela na natureza ou no lixo.
2. Simpatia da vela dourada para destravar o financeiro
Essa simpatia é ideal para quem sente bloqueios ou atrasos no dinheiro.
Materiais
- 1 vela dourada ou amarela
- 1 punhado de açúcar
- 1 prato
Como fazer
Coloque a vela no centro do prato e faça um círculo de açúcar ao redor. Acenda a vela em um momento de calma e faça um pedido claro relacionado ao dinheiro — evite pedidos vagos. Importante: agradeça antes mesmo de receber, pois a gratidão acelera a manifestação.
3. SImpatia com ouro para trazer estabilidade e ganhos constantes
O louro é símbolo de vitória, sucesso e proteção financeira.
Materiais
- 3 folhas de louro
- 1 caneta
- 1 carteira ou porta-documentos
Como fazer
Escreva seu nome completo em uma folha de louro e, nas outras duas, escreva palavras como “prosperidade” e “abundância”. Coloque as três folhas juntas na carteira e mantenha durante todo o mês de março. Dica extra: troque as folhas todo mês para renovar a energia.
4. Simpatia da Lua para crescimento financeiro
Esse ritual pode ser feito na Lua Crescente ou na Lua Cheia.
Materiais
- 1 copo com água
- 1 moeda
- 1 folha de papel
Como fazer
Escreva no papel o quanto deseja ganhar ou melhorar financeiramente. Coloque a moeda dentro do copo com água e o papel embaixo do copo. Deixe em um local onde receba a luz da Lua durante a noite. No dia seguinte, jogue a água na pia, guarde a moeda na carteira e rasgue o papel, mentalizando o desejo já realizado.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
