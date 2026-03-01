4 simpatias para atrair mais sorte em março

Aproveite as energias do mês e faça rituais simples para abrir caminhos

Abra caminhos e atraia sorte em março com simpatias simples Imagem: Marina Golovina | Shutterstock

Março marca um período de virada energética. O mês traz movimento, encerramentos e novos começos, especialmente com a proximidade do Ano Novo Astrológico. É um ótimo momento para alinhar intenções, limpar o que ficou para trás e abrir espaço para mais sorte, oportunidades e caminhos abertos.

A seguir, confira 4 simpatias simples e poderosas para atrair mais sorte em março e que podem ser adaptadas à sua rotina!

1. Simpatia da folha de louro para abrir caminhos

O louro é um símbolo antigo de vitória, sucesso e boa sorte.

Materiais

1 folha de louro

1 caneta

Como fazer

Escreva na folha de louro uma palavra que represente o que você deseja atrair (exemplo: sorte, prosperidade, oportunidades ou trabalho). Coloque a folha dentro da carteira, agenda ou em um local onde você mexa todos os dias. Troque a folha no fim do mês e agradeça pelo que já começou a se movimentar.

2. Banho energético para atrair sorte e leveza

Esse banho ajuda a limpar energias pesadas e renovar a vibração pessoal.

Materiais

Alecrim

Manjericão

Hortelã

Água

Como fazer

Em uma panela, ferva as ervas em água, desligue o fogo e deixe amornar. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando sorte, proteção e caminhos abertos.

A simpatia com vela branca é ideal para quem precisa de um “empurrão” do Universo Imagem: Edijs K | Shutterstock

3. Simpatia da vela branca para sorte inesperada

Essa simpatia é ideal para quem sente que precisa de um “empurrão” do Universo.

Materiais

1 vela branca

1 pires

Açúcar

Como fazer

Coloque um pouco de açúcar no pires e fixe a vela no centro. Acenda a vela e faça um pedido simples, solicitando que a sorte chegue de forma leve e positiva. Deixe a vela queimar até o fim em segurança.

4. Simpatia da Lua para atrair boas oportunidades

A Lua é uma grande aliada quando o assunto é sorte e sincronicidade.

Materiais

1 copo

Água

Como fazer

Em uma noite de Lua Crescente ou de Lua Cheia, coloque o copo com água sob a luz da Lua por algumas horas (seja na janela, no quintal ou na varanda). Antes de dormir, beba a água mentalizando que a sorte está fluindo para sua vida.

Dica: faça esse ritual sempre com gratidão, não com ansiedade.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.