4 simpatias para atrair mais sorte em março
Aproveite as energias do mês e faça rituais simples para abrir caminhos
Março marca um período de virada energética. O mês traz movimento, encerramentos e novos começos, especialmente com a proximidade do Ano Novo Astrológico. É um ótimo momento para alinhar intenções, limpar o que ficou para trás e abrir espaço para mais sorte, oportunidades e caminhos abertos.
A seguir, confira 4 simpatias simples e poderosas para atrair mais sorte em março e que podem ser adaptadas à sua rotina!
1. Simpatia da folha de louro para abrir caminhos
O louro é um símbolo antigo de vitória, sucesso e boa sorte.
Materiais
- 1 folha de louro
- 1 caneta
Como fazer
Escreva na folha de louro uma palavra que represente o que você deseja atrair (exemplo: sorte, prosperidade, oportunidades ou trabalho). Coloque a folha dentro da carteira, agenda ou em um local onde você mexa todos os dias. Troque a folha no fim do mês e agradeça pelo que já começou a se movimentar.
2. Banho energético para atrair sorte e leveza
Esse banho ajuda a limpar energias pesadas e renovar a vibração pessoal.
Materiais
- Alecrim
- Manjericão
- Hortelã
- Água
Como fazer
Em uma panela, ferva as ervas em água, desligue o fogo e deixe amornar. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando sorte, proteção e caminhos abertos.
3. Simpatia da vela branca para sorte inesperada
Essa simpatia é ideal para quem sente que precisa de um “empurrão” do Universo.
Materiais
- 1 vela branca
- 1 pires
- Açúcar
Como fazer
Coloque um pouco de açúcar no pires e fixe a vela no centro. Acenda a vela e faça um pedido simples, solicitando que a sorte chegue de forma leve e positiva. Deixe a vela queimar até o fim em segurança.
4. Simpatia da Lua para atrair boas oportunidades
A Lua é uma grande aliada quando o assunto é sorte e sincronicidade.
Materiais
- 1 copo
- Água
Como fazer
Em uma noite de Lua Crescente ou de Lua Cheia, coloque o copo com água sob a luz da Lua por algumas horas (seja na janela, no quintal ou na varanda). Antes de dormir, beba a água mentalizando que a sorte está fluindo para sua vida.
Dica: faça esse ritual sempre com gratidão, não com ansiedade.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
