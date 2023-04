4 sucos funcionais e práticos

Aprenda a preparar receitas para combater o inchaço, aumentar a energia e a imunidade

Os sucos naturais oferecem diversos benefícios à saúde Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Saborosos e refrescantes, os sucos naturais também são ótimos para aumentar o consumo de frutas no dia a dia. Com eles, ainda é possível usufruir dos nutrientes e benefícios presentes nesses alimentos. Confira abaixo receitas práticas e saudáveis que vão melhorar os seus dias!

1. Suco para combater inchaços

Ingredientes

1 fatia grande de melancia sem casca e sem semente

1/2 copo de água mineral

1 colher de sopa de folhas frescas de hortelã picadas

Açúcar mascavo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

2. Suco para aliviar o cansaço

Ingredientes

Suco de 2 laranjas

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 kiwi sem casca

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome o suco imediatamente.

Suco para aumentar a imunidade (Imagem: alex rodrigo brondani | Shutterstock)

3. Suco para aumentar a imunidade

Ingredientes

2 carambolas sem semente

sem semente 1 copo de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e beba uma vez ao dia.

4. Suco para repor as energias

Ingredientes

2 xícaras de chá de água de coco

5 ml de xarope de guaraná

1 fatia de abacaxi sem casca

2 fatias de mamão sem casca e sem sementes

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a água de coco com o xarope de guaraná e, depois, coloque no liquidificador. Acrescente o abacaxi e o mamão e bata bem. Tome dois copos do suco por dia.