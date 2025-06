4 tendências de esmaltes inspiradas em sobremesas

Tons inspirados em chocolate e cereja aquecem os looks de outono/inverno

Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock

A temporada outono/inverno 2025 chega para adoçar o visual com esmaltes que lembram verdadeiras sobremesas. Sai de cena a leveza vibrante do verão e entram cores intensas, cremosas e suculentas, como chocolate quente, calda de cereja e musse recém-preparado. Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas, entregando sofisticação com um toque de indulgência.

Abaixo, Reh Machado, nail designer e instrutora do Instituto Embelleze Gravataí, comenta as nuances e os acabamentos que vão dominar os salões (e as redes sociais) nos próximos meses. Confira!

1. Vermelho com gosto de cereja (e chocolate)

Tons quentes de vermelho trazem personalidade ao visual Imagem: Olena Rudo | Shutterstock

Tons quentes de vermelho com fundo magenta e toque gourmand ganham força. “Gosto da cor Bombom de Cereja, da nova coleção Choco Cherry, da Dailus, que traz o melhor da cereja doce com o chocolate ao leite, e é intenso, brilhante e supercharmoso. Um vermelho com personalidade e cobertura impecável”, explica Reh Machado.

2. Vinho intenso com toque agridoce

Os tons de vinho são perfeitos para os dias frios Imagem: Olena Rudo | Shutterstock

O vinho da vez tem acidez, doçura e profundidade. “É aquele tom encorpado que lembra licores finos, com uma pegada levemente agridoce. Sofisticado, ousado e perfeito para os dias frios”, comenta.

3. Roxos e frutas silvestres

Tons de roxo são perfeitos para quem quer ousar com sofisticação Imagem: Minszka | Shutterstock

Roxos ganham um ar misterioso e saboroso. “Essa nuance entre o vinho e o roxo tem um toque azedinho de frutas silvestres e foge do lugar-comum. É intensa e ao mesmo tempo elegante — perfeita para quem quer ousar com sofisticação”, afirma a profissional.

4. Marrons cremosos e terrosos

Os tons de marrom são versáteis e elegantes Imagem: Minszka | Shutterstock

Os tons terrosos dominam a paleta da temporada. “Temos desde um marrom-claro e neutro, com acabamento cremoso e leveza, que traz um ar moderno e natural — até variações mais quentes, com fundo avermelhado, e opções bem escuras e brilhantes, que lembram sobremesas intensas e reconfortantes. Todos são versáteis, elegantes e ideais para os dias frios”, diz Reh Machado.

Por Denyze Moreira