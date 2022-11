4 tipos de conclusão para usar na redação do Enem

Veja diferentes formas de escrever o encerramento do seu texto e garanta nota máxima

A conclusão de um texto pode ser feita de diferentes formas Imagem: Shutterstock

No Enem, o tipo de texto cobrado é o dissertativo-argumentativo (aquele que defende uma ideia com argumentos, opinião e explicações fundamentadas). Resumidamente, o texto dissertativo-argumentativo divide-se em três etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão nada mais é do que o encerramento do texto em consonância com a tese defendida por meio dos argumentos arrolados. Contudo, ela pode ser feita de diferentes maneiras, veja abaixo quais são elas:

1. Síntese

Mais adequada para textos expositivos, consiste em resumir/sintetizar/condensar as ideias apresentadas/defendidas no texto.

2. Retomada da tese

Sem apelar para a redundância/repetição da tese, confirma a ideia central, isto é, a tese apresentada no início do texto.

Apresentar soluções para um problema é uma das formas de encerrar o texto (Imagem: Shutterstock)

3. Encaminhamento de soluções

A partir das questões levantadas na discussão, propõe encaminhamentos, isto é, possíveis soluções para essas mesmas questões. Não se trata de soluções alheias à realidade, muito menos desconectadas do que foi discutido/apresentado no texto.

4. Pergunta retórica

A pergunta retórica deve suscitar a reflexão do leitor, e não jogar para ele a responsabilidade de encaminhar possíveis soluções para o que foi discutido/apresentado no texto.