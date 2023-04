4 tipos de delineados para valorizar a maquiagem

Maquiador ensina a utilizar diferentes tipos de traços para realçar o seu olhar

Para quem deseja destacar o olhar, o delineado pode ser um ótimo aliado Imagem: Svetography | Shutterstock

O delineador é um item essencial para quem pretende dar mais destaque aos olhos ou valorizar a maquiagem. Aliado à uma pele bem-feita e a boas camadas de rímel, ele consegue transformar qualquer make básica em algo mais elaborado e sofisticado.

Tipos de delineados

Existem muitos tipos de traços para delinear os olhos. A escolha depende da imagem que você quer passar e da ocasião. Abaixo, conheça algumas das possibilidades de delineados!

1. Gatinho: para um toque retrô

“O estilo gatinho começa no canto inferior dos olhos, acima da pálpebra, contornando bem rente aos cílios, puxando no final e deixando que o ponto final seja feito subindo o traço”, explica Danilo Donadeli, maquiador oficial da Indice Tokyo. Segundo ele, esse tipo de delineado foi imortalizado por Brigitte Bardot e virou hit na década de 50, mas ainda segue como tendência.

“Esse traçado acrescenta um toque retrô e bem-marcado ao visual, e o ideal é utilizá-lo com um tom mais neutro nos lábios e deixar o destaque somente para os olhos. Com o contorno da pálpebra e o traço mais longo no canto exterior. O modelo é ideal para os olhos amendoados”, acrescenta o profissional.

2. Superfino: simples e discreto

“O estilo superfino apenas contorna os olhos e finaliza no canto externo com um traço fininho”, diferencia o maquiador oficial da Indice Tokyo. Ainda de acordo com Danilo, o delineado superfino é utilizado para dar um toque sutil aos olhos e valorizar o olhar. Pode ser usado livremente em qualquer situação.

Seja para trabalho ou para festas, o delineado ajuda a valorizar o olhar (Imagem: Makistock | Shutterstock)

3. Tradicional: para todo mundo

Discreto, o traço tradicional pode ser utilizado em maquiagens para trabalho ou para festas. Além disso, o produto aplicado no contorno dos olhos combina com qualquer formato de olho. Porém, favorece ainda mais quem tem os olhos pequenos, já que ele valoriza e aumenta o olhar.

4. Rocker: para um visual rock’n’roll

Com aplicação do delineador na parte superior e inferior dos olhos, esse tipo de delineado pode ser utilizado por quem busca um visual mais “podrinho”. Para isso, basta “sujar” – com toda delicadeza – a linha dos cílios inferiores com sombra preta esfumada. O visual rock’n’roll combina com qualquer formato de olho.

Para todas as horas

Hoje em dia, a maquiagem não precisa mais ficar restrita aos momentos especiais. O delineado, por exemplo, pode aparecer como complemento em uma maquiagem mais leve para o dia. Nessas ocasiões, a maquiadora Jô Nascimento, do Espaço Jô Nascimento, aconselha optar pelo traçado clássico, mais simples e sem deixar de ser elegante. À noite, segundo a profissional, vale ousar nos traços, deixar o delineado mais marcado ou puxar gatinho.

Para que delinear?

Para Rita de Cássia, a grande função do delineador é deixar o olhar mais amendoado (puxado) e mais marcado também. Já Danilo Donadeli explica que o delineado deixa a maquiagem mais limpa e cria forma para os olhos.