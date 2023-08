4 tipos de flores perfeitas para decorar a casa

Saiba quais são as melhores plantas para revigorar as energias dos ambientes e deixar o lar mais charmoso

Margarida amplia a vibração do amor nos ambientes Imagem: AylinGuneyiPhotograpy | Shutterstock

Decorar a casa com flores pode ser a melhor alternativa para tornar os ambientes aconchegantes, agradáveis e bonitos, pois as plantas têm a capacidade de renovar as energias com as propriedades naturais. “As flores ajudam a alinhar as vibrações e, dependendo da espécie, podem atrair saúde, proteção, amor e até reduzir o estresse, além de equilibrarem o ambiente”, conta Pedro Melo, CEO da Melo Flores.

No entanto, assim como as demais espécies de plantas, as flores também apresentam características específicas que requerem atenção para mantê-las bonitas e saudáveis, principalmente nos ambientes fechados e com menos luz. “É necessário ter o dobro de cuidado e sempre optar por espécies que se adaptam mais facilmente às condições internas de algum ambiente”, explica o profissional.

Veja 4 espécies de flores ideais para você ter em casa e que podem ser mantidas com cuidados simples, indicadas pelo especialista Pedro Melo.

1. Margarida

Essa flor consegue ampliar toda vibração de amor, bondade e afeto. Desperta emoções de tempos antigos, principalmente da infância, trazendo a pureza de espírito e leveza ao ambiente. “No caso das margaridas, a rega não precisa ser muito intensa, o solo não precisa ficar encharcado, e ela pode ficar em um ambiente em que entre luz natural ou ser levada, pelo menos uma vez ao dia, para receber calor”, revela Pedro Melo.

2. Begônia

Se a intenção é trazer felicidade ao lar, essa é a escolha certa. As begônias são ideais para deixar no quarto ou na sala e representam cordialidade e delicadeza. “Essa espécie é bem versátil, pode ser cultivada tanto em casa quanto nos jardins e, além disso, possui uma grande variedade de cores para decoração”, ressalta o especialista, que ainda destaca a importância dos cuidados com a planta. “É importante que o solo esteja sempre úmido; então, as regas podem ser feitas com mais frequência, e a luz precisa ser indireta”.

Lírio-da-paz acalma e elimina os pensamentos negativos dos moradores (Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock)

3. Lírio-da-paz

Como o próprio nome já diz, essa espécie é capaz de acalmar. São excelentes para ajudar a eliminar pensamentos negativos e destrutivos e retiram dos ambientes as más energias. “A espécie também ajuda a deixar a casa com um aspecto mais clássico e elegante. El não exige muitos cuidados, porém é importante não deixá-la direto no sol, mas com uma luz natural, não exagerar nas regas e deixar o solo sempre úmido”, pontua o CEO da Melo Flores.

4. Violetas

As violetas são encantadoras, coloridas e delicadas, populares nas casas brasileiras. Segundo Pedro Melo, os cuidados com essa espécie são mais simples. “Fáceis de cuidar, [essas flores] gostam de luminosidade, mas não de lugares muito quentes. Então, é importante manter apenas a luz natural e o solo mais úmido”, explica. Elas representam lealdade e modéstia, trazendo uma espiritualidade elevada para o ambiente.

Por Beatriz Vieira