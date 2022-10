4 truques de maquiagem para disfarçar pontos do rosto

Maquiadora ensina como utilizar produtos para favorecer a sua beleza

A maquiagem costuma ser utilizada para realçar partes do rosto. Contudo, ela também pode ser usada para disfarçar alguns pontos que te incomodam. Para isso, existem diversos recursos que podem te ajudar a afinar as bochechas, alongar o rosto e até camuflar as manchas. A seguir, a maquiadora Sabrina Simões ensina 4 truques. Confira!

1. Afinar bochechas

Com um pincel chanfrado, passe blush na diagonal do rosto, com distância de dois dedos do canto da boca em direção às têmporas. Com um pincel duo fiber, esfume o blush para não ficar marcado e para dar um efeito mais natural. “Para esse tipo de correção, dê preferência aos tons terrosos ou opacos, pois o brilho pode dar efeito de aumento”, explica a maquiadora.

2. Aumentar o rosto

Segundo Sabrina Simões, a regra básica para aumentar o rosto consiste em: “Nesse caso, o efeito é o contrário do anterior. Para afinar e disfarçar, utilize cores mais escuras, e para aumentar devemos usar tons mais claros que o tom natural da pele”. O indicado nesses casos é usar corretivo cremoso com um tom mais claro, aplicando principalmente nas laterais do rosto.

Queixo duplo pode ser disfarçado utilizado produtos acima do tom da sua pele (Imagem: Shutterstock)

3. Esconder queixo duplo

Para esse truque, você poderá usar corretivo, base ou pó compacto, sempre dois tons ou mais acima da cor da sua pele. Para esconder com base, por exemplo, espalhe o produto com um pincel de base ou duo fiber em toda a “papada”, sempre esfumando. “A aparência deve ser bem sutil, como se você não tivesse maquiado essa parte do rosto”, ensina a maquiadora.

4. Camuflar manchas na pele

Em alguns casos, para cobrir manchas do rosto são necessários corretivos específicos, pois a maquiadora explica que: “Dependendo da cor da mancha, somente o corretivo da cor da pele não faz efeito e não cobre completamente”. Para isso, existem os corretivos de camuflagem, como o amarelo, o lilás e o verde.

Nos hematomas e olheiras arroxeadas é usado o corretivo amarelo. Se a mancha for de melasma, isto é, se tiver uma cor mais puxada para o castanho, o corretivo lilás é o mais indicado. E se a mancha for avermelhada, como as de acne, opte por um corretivo verde. Para todas as situações, lembre-se de aplicar um corretivo da cor da pele por cima do corretivo de camuflagem.