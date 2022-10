49 dicas para passar no concurso público

Confira sugestões incríveis para conquistar a vaga dos seus sonhos

Conhecer a banca e as questões da prova é fundamental para o concurso público Imagem: Shutterstock

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, uma homenagem aos profissionais que atuam junto aos órgãos e entidades governamentais. A data foi instituída durante o governo do ex-presidente Getúlio Vargas, por meio da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.

No ano seguinte, foi fundado o Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil e, com ele, as leis que regem os direitos e os deveres desses profissionais, presentes no decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. Desse modo, o trabalho passou a ser mais requisitado e, atualmente, as vagas são bastante concorridas.

A seguir, os professores Adriano Paciello, Alexandre Daumerie, Édson Correa, Marcelo de Jesus Cortez, Michelle Mendes e Sérgio Casimiro listam algumas dicas para você alcançar a vaga tão desejada. Confira!

Conheça a banca que vai aplicar a sua prova

Cada curso possui um peso nas matérias. Logo, para cada um deles, uma matéria deve ser mais estudada.

Esteja afiado com as matérias básicas, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, pois, a maioria – senão todos os concursos – cobram tais assuntos.

É preciso sentir-se à vontade. Não há milagres, conhecer bem a banca é uma dica valiosa.

É necessário saber quais assuntos são mais cobrados e o estilo das questões nas provas. Se a pessoa fez isso durante a preparação, é comum deparar-se com questões que viu durante o estudo, ao menos no mesmo estilo.

Intercale as disciplinas nos momentos de estudo para trabalhar diferentes áreas do cérebro (Imagem: Shutterstock)

Analise as questões que você costuma errar

Quanto a correção, não se limite a ver qual é a correta. Quando errar, veja também o porquê errou, além da alternativa correta.

Procure intercalar as disciplinas, por exemplo, num concurso em que haja direito penal e processo penal, não responda as duas disciplinas na sequência, intercale com matemática ou outra matéria de direito.

Estabeleça horas para começar e para terminar o estudo.

Escolha o momento em que você está mais concentrado para estudar as matérias mais difíceis.

Intercale as disciplinas estudadas

Procure intercalar o estudo entre exatas e humanas. Assim, trabalhará diferentes áreas do cérebro.

Revise o que você estudou para não correr o risco de esquecer.

Quando estiver estudando, faça anotações e marque o que você achar mais importante.

Se tiver alguma matéria que acha muito difícil, separe um dia só para ela.

Todo mês revise todo o material de estudo.

Mantenha-se informado sempre, procure ler diariamente jornais e ouça os principais noticiários. É fundamental para questões de atualidades.

Não adianta estudar por 8 horas consecutivas a mesma disciplina, nesse tempo é possível estudar várias disciplinas de forma intercalada; ao menos 2, mas não ultrapassando 50 minutos de estudos, intercalados com 10 minutos de descanso.

Redação

Deve-se ler atentamente a proposta de redação, compreender o tema (não apenas o assunto) e seguir as instruções de comando da prova;

Tome muito cuidado com relação ao tema da redação. Fuga total anula seu texto, fuga parcial ao tema desconta pontos em sua nota final;

Deve-se dominar o gênero textual que o concurso exige. Por isso, leia o edital do concurso e verifique qual o gênero textual que será cobrado. Estude a estrutura textual , os elementos que caracterizam esse tipo de texto, o que é permitido e o que não é permitido;

Seu texto deve ser inteligível, ou seja, quem for ler não pode ter dificuldades para compreendê-lo;

Evite parágrafos muito longos, com frases muito truncadas, pois você pode correr o risco de cometer alguns deslizes;

Seguir o português padrão culto é importante para a escrita de qualquer texto em uma prova;

Deve-se tomar cuidado com a ortografia das palavras, concordância verbal e nominal, acentuação e pontuação;

Fuja do senso comum. Explore ideias novas. Demonstre ter conhecimento de mundo, valendo-se de tudo o que você aprendeu, inclusive em áreas como história , filosofia e sociologia;

Planeje o texto, buscando informações sobre o que se pretende escrever; anote essas informações;

Faça uma primeira versão do texto; releia o que escreveu em voz alta; corrija o que estiver errado passe a limpo e entregue a redação;

Escreve melhor quem lê mais, porque o autor se familiariza com as estruturas textuais, aprende novas palavras e adquire mais repertório;

Evite usar expressões radicais, preconceituosas e emocionais.

Treine

Faça provas recentes da mesma banca , para conhecer o estilo de questões e assuntos preferidos;

Seja qual for o concurso, em primeiro lugar, pegue os editais anteriores e trabalhe de acordo com eles, nem mais nem menos;

Participe de alguns concursos, ainda que não seja a vaga que deseja, assim você saberá planejar melhor o tempo que tem para realizar a prova;

Treine os exercícios de lógica para ganhar velocidade na hora da prova.

Descanse

Muito importante é não se bitolar. O necessário é ter disciplina, pois, descanso também é treino;

Quando sentir que não está concentrado o suficiente, pare e descanse, não perca o seu tempo;

Se estiver muito cansado, reserve um tempo para o lazer, mas não desista de estudar;

Procure dormir bem. Perder noites de sono estudando pode até atrapalhar;

Beba bastante água e se alimente adequadamente. Corpo e mente precisam estar equilibrados;

Procure praticar alguma atividade física. Isso ajuda a estimular o cérebro.

Preste atenção aos enunciados durante a prova (Imagem: Shutterstock)

Antes da prova

Procure relaxar no dia anterior à prova;

Antes de sair de casa para fazer a prova, olhe bem o endereço, separe o material pedido no edital e saia com antecedência para não correr o risco de chegar atrasado;

Procure levar água e coisas para comer durante a prova, pois costumam ser longas;

Vá para a prova com roupa e sapato confortáveis.

Durante a prova

Fique atento aos enunciados. Muitas vezes, as questões trazem verbos com a regência cobrada em outra pergunta. Por exemplo: “Assinale a sentença que OBEDEÇA À norma culta”. Caso apareça uma questão sobre a regência do verbo OBEDECER, a resposta estaria ali mesmo;

Saiba dividir o tempo da prova que, em geral, é mais ou menos de três minutos por questão.

Quando não souber ou estiver em dúvida, passe para a seguinte, não perca tempo;

Faça primeiro as questões que sabe e no final, se sobrar tempo, dedique às mais difíceis;

Procure reservar o tempo especial para as matérias que valem mais pontos;

Reserve pelo menos 30 minutos para passar as respostas para o cartão.

Depois da prova