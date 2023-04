5 acompanhamentos nutritivos para churrasco

Nutricionista ensina a preparar opções para deixar o tradicional prato ainda mais saudável

Na hora do preparo do churrasco, é importante escolher carnes de boa qualidade Imagem: Alexander Raths | ShutterStock

O churrasco é uma paixão nacional e pode ser uma refeição completa com legumes e saladas. Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, explica que acrescentar vegetais à preparação faz toda a diferença. “Saladas, como a de rúcula ou de alface, podem complementar a refeição. Uma opção muito nutritiva é apostar em pimentões, berinjela, abobrinha, tomate, cenoura, aspargos e até cogumelos”, indica.

Como escolher uma boa carne

Observe a maturação

A maturação é importante, porque garante carnes mais macias. Trata-se de um processo enzimático natural em uma peça de carne que é submetida a condições de temperatura apropriadas para seu amaciamento.

Atente-se à embalagem

Geralmente, as melhores carnes para churrasco são embaladas a vácuo. Além de esse processo garantir um nível de maturação maior ao corte, o que assegura mais maciez, permite que você possa conferir data de validade, procedência e aparência.

5 acompanhamentos para o churrasco

Celebrado em 24 de abril, o Dia do Churrasco é uma ótima oportunidade para reunir amigos e familiares e apreciar uma refeição saborosa. Por isso, confira as cinco opções de acompanhamentos nutritivos para churrasco indicados pela nutricionista Renata Guirau.

1. Costela assada com molho barbecue caseiro

Ingredientes

1 peça de costela pequena

1 cebola ralada

2 dentes de alho ralados

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

Azeite para refogar

100 ml de vinagre de arroz

100 ml de água

2 colheres de sopa de molho inglês

2 xícaras de chá de ketchup

1 colher de sopa de mostarda amarela

2 colheres de sopa de mel

1 pitada de páprica picante

1 colher de café de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Acrescente o vinagre, o ketchup, o açúcar, a água, a mostarda, o mel e o molho inglês. Misture bem até que tudo se incorpore. Tempere com o sal, o cominho e a páprica. Misture novamente. Deixe o molho apurando por cerca de 20 minutos em fogo baixo. Asse a peça de costela na churrasqueira e passe o molho na carne ainda bem quente.

2. Pão com queijos para churrasco

Pão com queijos para churrasco (Imagem: Paulo Zanella | Shutterstock)

Ingredientes

5 pães de leite

1 pote de 200 g de requeijão

150 g de parmesão ralado

150 g de muçarela ralada

100 g de gorgonzola ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta a manteiga e misture aos queijos até obter um creme. Faça cortes nos pães para rechear com o creme de queijos. Asse na churrasqueira até que os queijos derretam e o pão fique gratinado.

3. Espetinho de vegetais

Ingredientes

1 pimentão-amarelo cortado em cubos

1 cenoura média cortada em fatias finas

1 batata-doce roxa cortada em cubos de 1 cm de espessura

2 cebolas médias cortadas em 4 partes

Espetinhos de churrasco

Modo de preparo

Monte os espetinhos colocando o pimentão-amarelo, a cenoura, a batata-doce e finalize com cebola. Tempere com azeite e sal e leve para a churrasqueira até que os vegetais fiquem bem dourados. Sirva com carnes fatiadas e arroz branco.

4. Batata com alecrim

Ingredientes

Batatas-bolinha com casca

Azeite, alecrim e sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas-bolinha e corte-as ao meio, mantendo a casca. Tempere com alecrim, azeite e sal. Leve para a churrasqueira até que fiquem macias.

Dica: sirva com linguiça grelhada, farofa e salada de folhas temperada com vinagrete.

5. Vinagrete de rúcula

Ingredientes

1 xícara de chá de cebola cortada em cubos

1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula cortadas ao meio

cortadas ao meio 2 colheres de sopa de cheiro-verde fresco picado

2 colheres de sopa de azeite

50 ml de suco de limão

50 ml de água

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture delicadamente todos os ingredientes e leve à geladeira até o momento de servir.

Dica: o ideal é que essa receita seja preparada pelo menos uma hora antes de servir. Sirva com salada de folhas, com linguiça assada, com pães ou torradas.