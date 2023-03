5 alimentos indispensáveis para quem tem gastrite

Nutróloga indica alimentação necessária para amenizar os sintomas de quem sofre com o problema

A batata-doce contém vitaminas e minerais importantes para a saúde digestiva Imagem: K321| Shutterstock

A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. Em geral, causa dor, azia e, em alguns casos, uma sensação de queimação. Portanto, quem sofre com o problema deve cuidar da alimentação e escolher alimentos que não irritem o revestimento do estômago. “É bom evitar ultraprocessados, alimentos ricos em sódio e condimentos. Café e bebidas alcoólicas também são agressivos”, diz a nutróloga e geriatra Mariana Carvalho. Para proteger o estômago, a médica aponta 5 alimentos essenciais:

1. Batata-doce

É rica em carboidratos complexos e fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir a acidez estomacal e a inflamação do revestimento do estômago. Além disso, a batata-doce contém vitaminas e minerais importantes para a saúde digestiva, como a vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a reduzir a inflamação.

2. Iogurte natural

Contém probióticos que podem ajudar a equilibrar as bactérias benéficas no intestino e no estômago, reduzindo a inflamação e melhorando a digestão.

A maçã contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que podem ajudar a aliviar os sintomas da gastrite (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Maçã

Rica em fibras solúveis, que ajudam a diminuir a acidez estomacal e a inflamação do revestimento do estômago. Além disso, a fruta contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que podem auxiliar a aliviar os sintomas da gastrite e a promover a saúde digestiva. No entanto, é importante comer maçãs maduras e descascadas, pois a casca pode ser difícil de digerir para algumas pessoas com gastrite.

4. Peixes e aves

São fontes magras de proteína e causam menos irritação no estômago do que carnes vermelhas e processadas.

5. Chás de ervas

Chás de ervas (como de camomila, erva-doce e hortelã-pimenta) têm propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a aliviar os sintomas de gastrite, como náuseas e dor abdominal.

Por Carla Gullo