5 alimentos para manter a saúde cardiovascular e renal

Especialistas indicam quais substâncias favorecem a circulação sanguínea e agem como anti-inflamatórios para os rins

Alimentação saudável está entre os principais quesitos para manter a saúde do corpo Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Consumir alimentos saudáveis é fundamental para manter a saúde do organismo. Porém, apesar de o tema ser um fato comprovado cientificamente, não existe uma alimentação única que valha para todo mundo. O que se sabe é que preferir ingerir alimentos in natura, como vegetais e frutas, é o melhor remédio para prevenir doenças, principalmente as cardiovasculares e renais.

“Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

E, segundo a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada, o mesmo vale para as doenças renais. “Sabemos que uma alimentação com mais frutas e vegetais está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal. Isso acontece porque há um maior aporte de fibras e antioxidantes na dieta. Esses nutrientes ajudam o corpo contra componentes inflamatórios e o estresse oxidativo”, destaca a especialista.

A seguir, as médicas indicam 5 alimentos que são importantes aliados na manutenção da saúde cardiovascular e renal e devem ser incluídos na dieta. Confira!

1. Gengibre

O gengibre é uma planta originária da Ásia, utilizada desde os tempos mais antigos para fabricação de alimentos e medicamentos. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a médica nuutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia.

Potente anti-inflamatório, o gengibre combate dores musculares, ajuda contra artrite reumatoide e problemas circulares. “O gingerol tem alto efeito anti-inflamatório. Além disso, o condimento possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação do sangue. A fibrina atua no processo de formação dos trombos e também está ligada ao endurecimento das veias varicosas”, explica a Dra. Aline Lamaita.

Por fazer bem ao coração, também traz benefícios aos rins, segundo a nefrologista Dra. Caroline Reigada. “Como tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o gengibre é importante para melhorar a função renal, reparando os tecidos do órgão, prevenindo a inflamação ao redor dos rins e a formação de cálculo renal”, destaca a nefrologista.

2. Alecrim

Usado há séculos para aliviar dores musculares, melhorar a imunidade e a microcirculação, o alecrim é rico em uma substância chamada ácido carnósico, que tem importante ação contra os radicais livres. “Além disso, o alecrim possui o ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz a inflamação. Assim, esse tempero é um importante aliado para aumentar a circulação nos pequenos vasos em torno dos músculos e órgãos”, afirma a Dra. Aline Lamaita. Como diminui a inflamação e a dor, também é benéfico para os rins, segundo a Dra. Caroline Reigada.

3. Beterraba

Fonte de energia, antioxidante, anti-inflamatório e desintoxicante, a beterraba é um tubérculo capaz de aumentar o fluxo de sangue nos músculos, melhorando a contração muscular. “Uma das substâncias presentes na beterraba é o nitrato, que é metabolizado no organismo e se transforma em óxido nítrico, que relaxa os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo. Essa propriedade, segundo estudos, também melhora a circulação nas veias e previne varizes”, afirma a médica Aline Lamaita.

“Além das vitaminas, minerais e antioxidantes como a betalaína, que dá cor à beterraba, o tubérculo na forma de suco tem entre suas principais funcionalidades a elevação dos níveis séricos de óxido nítrico, resultando em um maior fluxo de sangue, de oxigênio e de nutrientes pelo corpo todo, que faz do suco uma ótima escolha para antes da prática de atividades físicas”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

O nitrato presente na beterraba é o responsável pela ação de relaxar os vasos e fazer o sangue fluir melhor. “O suco de beterraba também ajuda a aumentar os níveis de superóxido dismutase (uma enzima antioxidante primária) e catalase (envolvida em processos de desintoxicação), reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação no tecido renal”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

Consumir laranja previne a formação de pedras nos rins (Imagem: Lucky Business | Shutterstock)

4. Laranja

Além da vitamina C, a laranja é composta também por ácido fólico, potássio, magnésio, fibras e flavonoides. “O citrato presente na laranja e nos limões previne a formação de cristais nos rins. Eles podem ser incluídos na alimentação como forma de prevenção”, sugere a Dra. Caroline Reigada.

A médica ainda explica que os componentes da laranja têm importante atuação antioxidante e são capazes de reduzir o colesterol. “No caso, quando comemos a fruta é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias”, afirma a profissional.

Pesquisadores franceses do Instituto Francês de Pesquisa Agronômica afirmam que a hesperidina, um flavonoide da fruta, favorece o revestimento interno dos vasos. “Isso ajuda na circulação. O potássio presente na laranja também gera impacto positivo na circulação ao balancear o excesso de sódio na dieta”, conta a Dra. Aline Lamaita.

5. Banana

Por ser rica em potássio, um mineral essencial para a estabilidade dos batimentos cardíacos, e com baixa concentração de sódio, a banana ajuda a proteger o sistema cardiovascular contra alterações de pressão arterial e ritmo cardíaco.

“O potássio das frutas e vegetais é importante para evitar a formação de cálculos renais, juntamente ao cálcio. Isso é importante para prevenção inclusive para pacientes que já tiveram pedras nos rins. Níveis baixos de cálcio e potássio na dieta indicam recorrência, ou seja, os cálculos voltavam a aparecer”, destaca a Dra. Caroline Reigada. “Além disso, esse mesmo mineral ajuda a evitar câimbras e dores musculares”, finaliza a médica nutróloga.

Por Pedro Del Claro