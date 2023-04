5 alimentos que contribuem com os cuidados com a pele

Cuidar da alimentação também é importante para garantir a saúde da pele

Para uma pele bonita e saudável, é importante manter bons hábitos alimentares Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock

Independentemente de qual seja a estação do ano, tomar os devidos cuidados com a pele é ideal para mantê-la bonita e saudável. Além dos hábitos básicos, como hidratar e usar protetor solar, existem outras atitudes que complementam o skincare. E foi pensando nisso que a nutricionista Mônica Symphoroso, que atende pelo GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou alguns alimentos que, ao serem consumidos, nutrem a pele e o organismo. Confira!

1. Aveia e água

Ter uma saúde intestinal adequada é importante para o bem-estar da pele e de todo o corpo. “Se a pessoa não tiver um intestino que funcione diariamente, há uma absorção de toxinas que influenciam na pele e na saúde como um todo”, explica Mônica. Além disso, a profissional pontua que o bom funcionamento do órgão proporciona uma melhor absorção de nutrientes que, consequentemente, farão bem à pele. A solução é adotar o consumo de fibras, presente na aveia, além de beber mais água.

2. Gelatina incolor

Além de saciar o desejo por doce, a gelatina incolor é rica em colágeno, substância que ajuda a manter a pele firme. O consumo da gelatina, somada a uma alimentação saudável, diminui os efeitos negativos dos raios solares e previne o aparecimento de rugas precoces.

3. Espinafre

Conhecido pela alta concentração de ferro, o espinafre também é rico em antioxidantes e vitaminas. No caso de acne, a vitamina A presente no vegetal diminui a produção de sebo facial, o que resulta na queda de inflamações. Por conta da vitamina K e de folato, o alimento melhora o aspecto da pele e minimiza manchas como contusões e olheiras. Para a nutricionista, o ideal é que o espinafre seja consumido cru para que os nutrientes não se percam no cozimento.

A cenoura contém substâncias que contribuem para a produção de melanina (Imagem: Evgeniya369 | Shutterstock)

4. Cenoura

Para aqueles que não abrem mão do bronzeado, o consumo de cenoura é indicado. A recomendação é justificada pela concentração de betacaroteno presente nesse vegetal. Tal substância contribui para a produção de melanina e age como refletor de raios UVA e UVB, protegendo a pele.

5. Tomate

O licopeno, substância antioxidante, é responsável pela coloração avermelhada da fruta; ele também retarda o aparecimento de rugas e manchas e age como protetor solar natural.

Por Bruna Zanin