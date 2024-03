5 animações imperdíveis para assistir na Netflix

Veja filmes com histórias cativantes que prometem encantar crianças e adultos

Se você é fã de animações e está em busca de histórias cativantes e visualmente deslumbrantes, sua próxima maratona será na Netflix. Desde contos clássicos reinventados, como “Pinóquio”, até aventuras cheias de coragem, como em “Nimona”, há filmes que prometem encantar tanto crianças quanto adultos. Por meio de mundos mágicos e personagens inesquecíveis, cada um deles convida o telespectador a embarcar em uma viagem única.

Confira, a seguir, 5 animações que você não pode deixar de conferir na Netflix!

“A Viagem de Chihiro” narra uma jornada mágica e encantadora através de um mundo misterioso e cheio de personagens fantásticos Imagem: Reprodução Digital | Studio Ghibli

1. A Viagem de Chihiro (2001)

Chihiro, uma garota de 10 anos cheia de caprichos, vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando descobre que vai se mudar. Furiosa com a notícia, ela embarca em uma viagem com os pais, que acabam se perdendo no caminho para a nova cidade. Frente a um túnel misterioso, guardado por uma estranha estátua, eles decidem entrar, alimentando sua curiosidade.

Na cidade vazia do outro lado, os pais de Chihiro se entregam à tentação de uma refeição enquanto a menina explora o local. É então que ela encontra Haku, um garoto misterioso, que a adverte para partir rapidamente.

Ao voltar para seus pais, Chihiro se depara com uma terrível transformação: eles se tornaram gigantescos porcos. Assim, começa a jornada da jovem por um mundo fantasma, habitado por criaturas fantásticas que não recebem bem os humanos.

“Madagascar” acompanha uma aventura hilária de animais que fogem do zoológico e acabam em uma ilha selvagem Imagem: Reprodução Digital | DreamWorks Animation

2. Madagascar (2005)

No zoológico do Central Park, em Nova York, o leão Alex e seus inseparáveis amigos, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo Gloria, sempre viveram uma vida confortável em cativeiro. Entretanto, quando Marty decide explorar o mundo além dos muros do zoológico, o quarteto se vê em uma aventura inesperada.

Determinados a trazer Marty de volta, Alex, Gloria e Melman partem em sua busca. Mas antes que possam recuperar o amigo, são capturados por dardos tranquilizantes e levados para longe, em um navio com destino à África. Despertando em terras desconhecidas, na ilha de Madagascar, eles enfrentam o desafio de sobreviver em uma selva real.

Em “Pinóquio” temos uma releitura sombria e distorcida do conto clássico sobre um boneco de madeira que ganha vida Imagem: Reprodução Digital | Netflix Animation

3. Pinóquio (2022)

Dirigido por Guillermo Del Toro, Pinóquio, o boneco de madeira, ganha vida como um travesso e rebelde personagem. Enquanto explora sua nova existência, ele se envolve em travessuras e encontros com uma série de personagens peculiares, incluindo o trapaceiro Conde Volpe, uma sprite de madeira mágica e a própria Morte.

No entanto, suas aventuras o levam a aprender lições valiosas, culminando em uma jornada para salvar seu criador, Geppetto, das garras de um monstro marinho. Esta versão sombria e intrigante do clássico conto de fadas não promete um final feliz, mas uma reflexão sobre a natureza humana e as consequências de nossas escolhas.

“A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” traz as corajosas galinhas enfrentando uma nova e terrível ameaça em sua busca por liberdade Imagem: Imagem Digital | Aardman Animations

4. A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets (2023)

“A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” surge como a aguardada sequência da adorada animação de 2000, dirigida por Peter Lord e Nick Park. No filme original, um grupo de galinhas planeja uma fuga audaciosa de uma fazenda opressiva. Agora, sob a direção de Sam Fell, acompanhamos Ginger, a destemida líder das galinhas, desfrutando de uma vida tranquila em uma ilha paradisíaca após sua fuga bem-sucedida.

Porém, a chegada de uma nova ameaça, ainda mais sinistra, ameaça abalar essa aparente felicidade. Com a adição de personagens cativantes, como a adorável Molly, a história ganha novas camadas de emoção e perigo.

“Nimona” conta uma história de amizade improvável entre um cavaleiro injustiçado e uma jovem transmorfa com poderes mágicos Imagem: Reprodução Digital | Annapurna Pictures e

Vertigo Entertainment

5. Nimona (2023)

“Nimona” ganha vida na tela como uma adaptação da aclamada graphic novel de N. D. Stevenson. A história acompanha Ballister Boldheart, um cavaleiro injustamente acusado que se vê obrigado a unir forças com Nimona, uma jovem transmorfa de natureza misteriosa.

Enquanto Boldheart luta para limpar seu nome, ele enfrenta o dilema de confiar em Nimona, cujas habilidades podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A relação entre os dois protagonistas se desenvolve em meio a desconfiança e incerteza, criando uma narrativa emocionante e repleta de reviravoltas.