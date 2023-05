5 áreas do corpo em que cachorros gostam de receber carinho

O carinho pode ser uma forma de comunicação entre o cão e seu tutor

O carinho é uma forma de comunicação não verbal entre o pet e o tutor Imagem: New Africa | ShutterStock

Os cães são conhecidos como os melhores amigos do homem, e uma das razões pelas quais eles são tão amados é a sua adoração por carinho. É difícil resistir à alegria e à felicidade que eles demonstram quando recebem afagos e atenção dos seus humanos.

Por que os cachorros gostam tanto de carinho?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que os cães são animais sociais. Eles têm uma necessidade inata de conexão e interação com outros seres, especialmente com seus tutores. O toque suave e afetuoso de um carinho proporciona uma sensação reconfortante e cria um vínculo emocional entre o cão e o humano.

Os cachorros também possuem uma grande quantidade de receptores táteis na pele. Eles têm uma sensibilidade maior do que os humanos, o que significa que sentem cada toque de forma mais intensa. O carinho estimula esses receptores e libera endorfinas, os chamados hormônios do bem-estar, que trazem uma sensação de prazer e relaxamento.

Um tipo de comunicação

O carinho é uma forma de comunicação não verbal. Os cachorros não têm a habilidade de se expressar por meio de palavras, mas, pelo contato físico, conseguem demonstrar amor, gratidão e conforto. Ao fazer carinho neles, estamos enviando mensagens de afeto e cuidado, o que fortalece o vínculo emocional com o animal.

Áreas do corpo em que amam receber carinho

Agora, vamos falar sobre as partes do corpo do cão em que eles geralmente adoram receber carinho. É importante lembrar que cada cachorro é único e suas preferências podem variar. No entanto, existem algumas áreas comuns que costumam ser bem apreciadas.

A maioria dos cães adora receber carinho na orelha (Imagem: Bachkova Natalia | ShutterStock)

1. Orelhas

Muitos cães adoram ter suas orelhas acariciadas suavemente. Esfregar a base ou fazer movimentos circulares pode ser extremamente prazeroso para eles.

2. Pescoço

A região do pescoço é uma área sensível em muitos cães. Fazer carinho ou dar leves arranhões nessa região pode proporcionar uma sensação agradável.

3. Barriga

Alguns cachorros adoram receber carinho na barriga. Eles podem se deitar de costas, expondo a barriga, como um convite para receber afagos. No entanto, é importante lembrar que nem todos os cães gostam de ter suas barrigas tocadas, pois essa é uma área vulnerável para eles.

4. Costas

Fazer carinho ao longo das costas, desde o pescoço até a base da cauda, pode ser muito relaxante para eles. Isso imita o ato de lamber do cachorro em outros cães, o que traz uma sensação de conforto.

5. Topo da cabeça

Muitos cachorros gostam de receber carinho no topo da cabeça. Eles inclinam a cabeça para que você possa acariciá-los nessa região. Lembre-se de ser gentil e evitar pressionar, visto que isso pode causar desconforto.

Cuidados ao fazer carinho no animal

É importante lembrar que cada cachorro é único e pode ter preferências diferentes quando se trata de receber carinho. Por isso, é preciso observar o comportamento do animal e prestar atenção às suas reações a fim de descobrir as áreas do corpo em que o carinho mais o agrada e o deixa confortável. Além disso, é fundamental respeitar os limites do pet e não o forçar a receber carinho se ele não estiver interessado ou se sentir desconfortável.