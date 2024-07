5 aspectos aos quais trabalhadores autônomos precisam se atentar

Alguns cuidados são essenciais para garantir o sucesso e o bom desempenho do seu negócio

Estar atento às necessidades da modalidade autônoma é crucial para garantir o sucesso dos negócios Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

O trabalho autônomo é uma forma de atividade profissional em que o indivíduo atua por conta própria, sem vínculo empregatício formal com uma empresa ou organização. Esse modelo oferece uma série de vantagens, como flexibilidade de horários, maior controle sobre as atividades e a possibilidade de diversificar as fontes de renda. No entanto, também apresenta pontos aos quais os trabalhadores devem se atentar para garantir o sucesso. A seguir, veja quais são!

1. Gestão financeira

Controlar receitas e despesas, estabelecer um fundo de emergência e planejar para períodos de baixa demanda são essenciais para manter a estabilidade financeira. Também é importante estar atento à separação entre finanças pessoais e profissionais.

2. Captação de clientes

Desenvolver estratégias eficazes de marketing, manter um portfólio atualizado, cultivar uma boa reputação e utilizar redes sociais e plataformas especializadas são maneiras de ampliar a base de clientes. Além disso, é preciso investir no famoso networking.

“Já é de conhecimento comum que ser bem-sucedido na área escolhida está diretamente ligado aos relacionamentos cultivados dentro e fora do ambiente de trabalho. Ter uma boa rede de contatos não é uma opção, é indispensável. Sem relacionamentos, não existe negócio”, diz Bruno Avelar, empreendedor, CVO (Chief Visionary Officer) de diversas empresas e criador do “O Poder do Network“.

A autodisciplina é crucial para manter a regularidade e a qualidade do trabalho Imagem: Tirachard Kumtanom | Shutterstock

3. Organização e planejamento

Administre o tempo de forma eficiente, estabeleça metas claras e prazos realistas, bem como utilize ferramentas de organização e produtividade para acompanhar projetos e tarefas. A autodisciplina é crucial para manter a regularidade e a qualidade do trabalho.

“É importante saber em quais horários do dia você é mais eficaz em cada uma de suas atividades. Se você sente que seu raciocínio é mais lento pela manhã, é melhor programar as tarefas mais ‘automáticas’ para realizar nesse período e, assim, aproveitar melhor o seu tempo”, recomenda Daniel Alves, consultor empresarial e especialista em gestão organizacional.

4. Cumprimento de obrigações legais e fiscais

Esteja em conformidade com as leis tributárias e regulatórias, incluindo a contribuição para a previdência social. Além disso, considere a abertura de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para a emissão de notas fiscais, pagamento de impostos, entre outras atividades.

“A maior parte dos novos CNPJs são de profissionais independentes que estão buscando oportunidades de gerar renda própria. O MEI, por exemplo, é uma categoria simplificada de CNPJ que é fácil de abrir e gerir e foi projetada para facilitar a regularização desses profissionais, além de garantir direitos assegurados por lei”, explica Rafael Marchesano, diretor de produto da Company Hero (plataforma de formalização de empresas para pequenos negócios, contadores e advogados).

5. Desenvolvimento profissional

Invista em formação contínua e atualização profissional para se manter competitivo no mercado. Participar de cursos, workshops, conferências e estar atento às tendências e inovações da área de atuação é fundamental para o crescimento e a adaptação às mudanças.